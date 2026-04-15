りくりゅう、CMオフショット動画が公開に！お互いを撮影した動画に「微笑ましい」「癒される」 | RBB TODAY

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りくりゅう、CMオフショット動画が公開に！お互いを撮影した動画に「微笑ましい」「癒される」

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　Google Japanが4月15日に公式Xアカウントを更新。ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した、“りくりゅう”がお互いを撮影した動画を公開した。

　りくりゅうの2人は4月17日から放映されるGoogleのTVCMに出演する。

　CM放映に先立ち、Google Japan公式Xは15日に、「りくりゅう×Google コラボ CM 決定」と切り出し、「りくりゅうのお二人が CM 撮影のためのウォーミングアップ動画を送ってくださいました…！」とCM撮影を控えた2人がお互いを撮影した動画を公開。

　まず公開されたのは、木原選手が撮影した三浦選手の動画。Google Pixelを持ちながらスケートリンクを滑り、木原選手に手を振ったり笑顔を見せる三浦選手が映っていた。

　動画の中で木原選手が「こけないでね」と声をかけて三浦選手は「大丈夫だよ」と返したり、三浦選手が「いいな、ズボン。寒いんだけど」と話したりするラフな会話も収録されている。

　また、動画の中で2人は撮影しながらできる技について「これでデススパイラルしてみたくない？」「バックアウトじゃない？　やるなら」と話し合い。最終的に木原選手が繋いだ手で三浦選手を支え、片足のみで上体を大きく反らした三浦選手が「ああ、ごめん、天井しか見えてないわ」と苦笑いする一幕もあった。

　その後、Google Japan公式Xは「三浦選手からみた木原選手バージョン」と、三浦選手が撮影した木原選手の動画も公開。同じ動画の三浦選手目線バージョンとなっていた。

　このポストには、「ずぅーっと微笑ましい」「2人の何気ない会話が好き！」「ほっこり癒される」という声が集まっている。

※【画像】りくりゅうのCMオフショ動画が公開


世界を魅了した“りくりゅうペア”がGoogleの新CMに出演！ | RBB TODAY
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