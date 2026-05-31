“NHK韓ドラの女王”ハ・ジウォン、23年ぶりに音楽番組出演！「アイドル顔負け」のステージが話題 | RBB TODAY

女優ハ・ジウォンが、23年ぶりに出演した音楽番組のステージの再生回数が、早くも92万回を突破した。

去る5月30日、ハ・ジウォンは韓国で放送されたMBC『ショー！K-POPの中心』に出演し、『Home Run』を披露した。

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同曲は2003年にリリースされた歌手PSYの楽曲で、ハ・ジウォンが歌ったバージョンが映画『人生の逆転』のOSTとして使用された。当時、ハ・ジウォンは音楽番組に出演して同曲のパフォーマンスを披露したこともある。

そして今回、実に23年ぶりに音楽番組に出演し、『Home Run』を歌唱した。この日、ハ・ジウォンはオールホワイトの衣装を身にまとって、ステージに登場。

特に、お腹を見せた衣装で、細いウエストと引き締まった腹筋を見せ、ハイレベルなダンスを披露して、人々を驚かせた。ハ・ジウォンは47歳であることが信じられないほど、華やかなステージを作り上げた。

（写真＝MBC）ハ・ジウォン

放送後、ユーチューブを通じて公開された動画は爆発的な反響を呼んでいる。公開から1日経たずで、再生回数はすでに92万回（11時基準）を突破した。現在の勢いからすると、100万回を突破するものと見られる。

コメント欄の反応も熱狂的だ。ネットユーザーたちは、「普段はナチュラルに見えるから気づかなかったけれど、アイドルのメイクをして照明を浴びると、ヤバい」「本業でないことを考えると、想像以上にステージが上手い」「現役アイドルも顔負けだ。スタイルからビジュアルまで驚異的だ」といった反応を示した。

なお、ハ・ジウォンが23年ぶりに音楽番組に出演したのは、約束のためだった。4月に公開されたウェブバラエティ「26年度入学ジウォンです」にて、漫画家のキアン84と歌手カンナムが、『Home Run』の“黒歴史”に言及したのだ。

当時、キアン84とカンナムは「いつか『Home Run』のステージをまたやらなきゃ」と挑発し、これに乗ったハ・ジウォンは、動画の再生回数が120万回を超えたら、再現すると約束した。

（写真＝MBC）ハ・ジウォン

ファンは、ハ・ジウォンの約束に熱い反応を見せ、動画の再生回数は120万回を軽々と突破した。ハ・ジウォンは、「やると言ったから、約束は守らなきゃ。私は少しそういうところがある。できないとはあまり言わず、とりあえず言ってから、成し遂げるために一生懸命やるタイプだ。だから練習もしなきゃ」と意欲をのぞかせていた。

その後、ハ・ジウォンは猛練習を重ね、音楽番組のステージに立って、人々を驚かせた。

◇ハ・ジウォン プロフィール

1978年6月28日生まれ。本名はチョン・ヘリム。高校3年生だった1996年にドラマに出演して芸能界デビューした。『チェオクの剣』『ファン・ジニ』『シークレット・ガーデン』『キング～Two Hearts』『奇皇后～ふたつの愛 涙の誓い～』『病院船～ずっと君のそばに～』など出演するドラマが次々とヒットし、人気女優に。特に日本では、彼女の主演ドラマがNHKで多数放送されていることから「NHK韓流ドラマの女王」と呼ばれることも。

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