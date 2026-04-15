世界を魅了した“りくりゅうペア”がGoogleの新CMに出演！ | RBB TODAY

フィギュアスケート界で世界を魅了してきた三浦璃来・木原龍一ペア（通称「りくりゅう」）が、GoogleのTVCM新作2本に初出演する。

放映されるのは「ブラウザなら、Google Chrome りくりゅう『No.1を支える』篇」と「検索なら、Google りくりゅう『涙もろいパートナー』篇」の2本で、4月17日から全国で放映が開始される。

新CMの撮影はスケートリンク場で実施された。冷え込む現場にもかかわらず、2人が登場すると、一気に明るい雰囲気に。本番前には入念なウォーミングアップが行われ、木原が三浦を持ち上げる場面も見られた。

カメラが回り始めると、息の合った迫力あるスケーティングを披露し、撮影スタッフから思わず拍手が起こる場面も。また、ダイナミックな撮影シーンの後にはカメラマンへ気遣いを見せるなど、演技中だけでなく、撮影現場でも周囲への配慮を欠かさない誠実な姿勢や、2人の仲睦まじい姿が現場スタッフの心を和ませた。

また、2人へのインタビューで「Google ChromeがユーザーNo.1ブラウザであること」にちなんだ質問では「2人が実は、No.1だと思っていること」について、三浦は「スピード感のあるスケートが一番」、木原は「自分たちのスピードはNo.1」と自信を示した。

「お互いにNo.1だと思うこと」ついては、三浦が木原の「優しさと真面目さ」を挙げ、木原は三浦の「追い込まれたときの気持ちの強さは世界一」と称えた。2人の深い信頼関係がうかがえるやり取りとなった。

「Google検索のAIモードに最高のオフの過ごし方を提案してもらうなら？」という質問では、三浦が「美味しいお寿司の食べ歩き」、木原が「暖かい南の島でSUVの運転ができるスポット」を調べてみたいと回答。競技一色ではない素顔も垣間見せた。

さらに今年の目標として、三浦は「運転免許の取得」、木原は「ロードバイクへの挑戦」をそれぞれ挙げており、オフシーズンの新たな一面にも注目が集まる。

最後に新CMへのメッセージを求められると、木原は「CMを通して自分たちのスピード感やダイナミックさ、そして2人の信頼を皆様にお届けできれば」とコメント。三浦も「ぜひご覧ください」と視聴を呼びかけた。

CM撮影の舞台裏映像やお互いを撮り合った特別動画、独占インタビューなどのWEBコンテンツも公開される予定で、ファンにとっても見逃せない内容となっている。