Snow Man深澤辰哉と松本若菜が「テレ東音楽祭2026夏」MCに初挑戦！約4時間半の生放送 | RBB TODAY

テレビ東京は、6月28日（日）夜6時30分から「テレ東音楽祭2026夏」を生放送する。MCには、Snow Manの深澤辰哉と松本若菜に決定。2人にとって音楽番組のMCは今回が初挑戦となる。

2014年の放送開始から今回で16回目を迎える同番組。これまで水曜日に放送されてきたが、今回は番組史上初めて日曜日へと放送枠を移し、夜6時30分から夜10時54分までの約4時間半を生放送で届ける（一部事前収録を含む）。深澤と松本が音楽番組のMCとしてタッグを組むのは今回が初となり、フレッシュな2人が生放送を盛り上げる。進行は田中瞳アナが担当する。

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深澤はMC就任の知らせを受けた際の心境について「正直驚きました。『テレ東音楽祭』はすごく歴史もありますし、光栄でありがたいことだけど、『僕で大丈夫なのかな？』と最初は信じられなかったです」と率直に語った。その上で「自分がやらせていただくからには、良い『テレ東音楽祭』にしたい。本当に“勝負"って感じです。精一杯務めていきたいなと思います」と意気込みを示した。

松本は「普段から明るく気さくな深澤さんとバディを組ませていただき、1人でも多くの方に音楽の素晴らしさをお届けできれば幸いです」とコメント。「1人の音楽ファンとして素晴らしいアーティストの方々と楽しみながら、音楽の持つパワーを皆様にお届けできれば」と語り、視聴者に向けて「6月28日は是非、一緒に歌い、一緒に楽しみましょう！」と呼びかけた。

番組では今をときめくアーティストから音楽界を牽引するレジェンドまで多彩な顔ぶれが出演予定。テレ東ならではの攻めた企画やコラボ、意外な場所からの中継パフォーマンスなども準備中とされており、出演アーティストの詳細は近日発表される予定だ。