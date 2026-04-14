あいみょん、SNS発祥の自身の結婚説に困惑「した覚えないねん」 | RBB TODAY

歌手のあいみょんが4月13日にインスタグラムのストーリーズを更新し、SNS上で浮上した結婚説について否定した。

SNS上では、12日頃からあいみょんが結婚したことを示唆するようなポストが拡散されていた。

あいみょんは13日にインスタグラムのストーリーズで、ビールのジョッキの写真を公開しつつ、「なんか私、知らん間に結婚したことになってるらしい」と言及した。

この噂に対し、「ラッキーすぎる」と冗談交じりに明かしつつ、「でも結婚した覚えないねん」と否定。

また、次の投稿では自撮り動画とともに、「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど☆」と男性歌謡コーラスグループ・モナキの楽曲名を引用した。

あいみょんの否定にSNSには、「なんでそんなことに」「SNSってほんと大変だね」「どこでどうなってあいみょんが結婚したってなったの？」という声が集まっている。

※【画像】あいみょんが結婚説を否定

