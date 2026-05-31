「出場しないでほしかった」と相手国監督に言わしめた韓国主将！W杯前の強化試合で5-0と圧勝 | RBB TODAY

トリニダード・トバゴのデレク・キング代表監督は、韓国との強化試合で0-5と完敗したのち、率直な胸の内を明かした。

5月31日、アメリカユタ州・プロボのブリガムヤング大学のサウスフィールドで、韓国対トリニダード・トバゴの国際Aマッチが行われた。韓国が5-0で勝利した。

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トリニダード・トバゴのキング監督は、「アメリカで2日過ごした後、ワールドカップに出場する強豪・韓国と対戦した」として、「前半25分までは良かった。守備のルールも機能していた。トレーニング通りによく守れていたが、強い相手に対して、小さなミスを見せてはならない。結局それが失点へと繋がってしまった」と語った。

続けて、「（ソン・フンミンに）先制ゴールをあまりにも簡単に許してしまい、2点目も愚かな形でペナルティキックを与えてしまったと思う」と敗因を分析した。

ソン・フンミン

ソン・フンミン

最も警戒した選手を問われると、「当然ソン・フンミンだ。経験豊富で多くのゴールを決めてきた選手なので、正直出場しないことと願っていた。本当にクオリティの高い選手だ」と絶賛した。

そうしながらも、「我々は3-5-2の布陣で良い部分も見せられた。守備を通じてコントロールする姿も披露できた。また、うちの選手はまだ若い。韓国という経験豊富なチームを相手に敗れはしたが、ポジティブな箇所も見出すことができた」と振り返った。

◇ソン・フンミン プロフィール

1992年7月8日生まれ。韓国・江原道出身。身長183cm。サッカー大韓民国代表キャプテン。小学校と中学校ではサッカー部に所属せず、韓国代表経験のある父ソン・ウンジョン氏から直接指導を受けた。2010年にドイツのハンブルガーSVでプロデビューし、バイエル・レバークーゼンを経て2015年にイングランドのトッテナムへ移籍。2021-2022シーズンにアジア人初のプレミアリーグ得点王を受賞。2025年夏で10年在籍したトッテナムを退団し、同年8月7日に米メジャーリーグサッカーのロサンゼルスFCに加入。愛称は「Sonny（ソニー）」。

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