芸能人は特に注意すべきとされる時期…星野源とコラボの韓国ラッパー、赤髪の写真を即削除 | RBB TODAY

ラッパーのイ・ヨンジが、赤色の記念写真を削除した。

去る5月30日、イ・ヨンジは自身のSNSを通じて、ネットユーザーの質問に答えた。

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この日、イ・ヨンジは赤いTシャツを着用し「短めに」という言葉を添えて、ファンとの交流を予告した。

続けて、赤く染めた髪とともに「髪色、綺麗でしょ」と綴った。BGMには、ボーイズグループCORTISの楽曲『REDRED』を選曲していた。

しかし現在、韓国では統一地方選および国会議員の再選・補欠選挙の期間である。イ・ヨンジが投稿をした30日は、期日前投票の日でもあった。

（写真＝イ・ヨンジInstagram）

その後、イ・ヨンジは選挙を意識したためか投稿を削除したが、これについて特にコメントはしていない。

これまでの選挙期間中にも、芸能人の服装の色やポーズは、度々議論を巻き起こしてきた。特に、赤色は特定の政党を連想させるため、こうした写真は個人の政治的志向に関する論争を引き起こす原因となってきた。

ただし、一部の人の間では、単なる偶然や個人の好みに過ぎず、これに対する過度な解釈は禁物だという見方もある。

なお、イ・ヨンジは星野源の6thアルバム『Gen』の収録曲『2（feat. Lee Youngji）』にフィーチャリングで参加した。

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