2年連続で欧州CL決勝の出場時間0分…韓国メディアも移籍勧めるパリ・サンジェルマンのイ・ガンイン | RBB TODAY

今回もイ・ガンイン（25）は、最後までベンチを温めた。パリ・サンジェルマンFC（以下、PSG）における彼の立場を冷酷に示す120分間だった。

5月31日、PSGはハンガリー・ブダペストのプシュカーシュ・アレーナで開催された「2025-2026欧州サッカー連盟（UEFA）チャンピオンズリーグ」（以下、UCL）決勝戦でアーセナルと1-1で引き分けたのち、PK戦にて4-3で勝利した。

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これにより、昨シーズンの決勝でインテル・ミラノを破り、創設55年にして初めてヨーロッパの頂点に立ったのに続き、大会2連覇の快挙を達成した。

アーセナルFC（イングランド）は20年ぶりに進出した決勝の舞台で、クラブ史上初のUCL優勝を夢見たが、あと一歩のところで逃した。

しかし、120分間の延長戦へと続く死闘とPK戦に至るまで、イ・ガンインの居場所はなかった。彼は1秒でもプレーしていれば、韓国人選手として初めてUCL決勝に出場し、優勝トロフィーを掲げる選手になれたはずだったが、今回もチームメイトの活躍を応援するしかなかった。

勝負が延長戦に突入したことで、交代枠が追加されたものの、ルイス・エンリケ監督は1枚を残して、5人のみの交代にとどめた。

得点が必要な状況でも、イ・ガンインを起用しなかったのだ。彼は、攻撃選手や中盤に変化を加える代わりに、安定した試合運びを選択した。

結果として、エンリケ監督の判断が正しかった。PSGはたとえ延長戦で脅威となる攻撃を作れなかったとしても、失点を許さずにPK戦を通じて、優勝を飾った。相手が2人もシュートを外すという幸運にも恵まれた。

（写真提供＝OSEN）イ・ガンイン

それでも、イ・ガンイン個人としては、悔しさが残るほかない。彼は、昨シーズンの同大会決勝でも出場機会がなかった。特にPSGが早い段階でゴールラッシュを決め、インテルを5-0で圧倒したにも関わらず、ベンチにいたため、悔しさはさらに大きかった。

今シーズンもイ・ガンインの立場は大きく変わらなかった。エンリケ監督は、リーグ戦やカップ戦など、比較的重要度が低い試合でのみイ・ガンインを重用し、UCLでは彼にほとんどチャンスを与えなかった。決勝含め、UCLでは27試合連続で先発から外された。

今年の夏、イ・ガンインの去就に一層関心が集まる理由にもなっている。全盛期を迎える年齢であることを考慮すれば、より主力として扱われるチームに移籍する適期だ。

UCL準々決勝の第2戦から決勝戦まで1秒もプレーできなかったPSGにこのまま残留すれば、今後も多才な控えとしての役割に満足しなければならない可能性が高い。エンリケ監督がいくらイ・ガンインを好んでいると言っても、限界ははっきりしている。

実際、イ・ガンイン本人も、アトレティコ・マドリードからの複数回にわたる関心に揺らいでおり、PSGの契約延長オファーに回答していないことが判明している。

もし彼が「2026 FIFAワールドカップ」で一段と成長した姿を見せ、競争力を証明すれば、再びヨーロッパのビッグクラブからラブコールを受ける可能性は高い。

（記事提供＝OSEN）

◇イ・ガンイン プロフィール

2001年2月19日生まれ。韓国・仁川広域市出身。身長174cm。大韓民国のサッカー選手で、サッカー大韓民国代表。幼少期に出演したKBSサッカーバラエティ番組『飛べ、シュットリ』で類まれなる才能を発揮し、“神童”として一躍注目を集めた。2011年にスペインに渡りバレンシア下部組織に入団し、2018年10月にトップチームで公式戦デビュー。2021年夏にフリーでマジョルカに加入、2023年夏にフランスのパリ・サンジェルマンに完全移籍。マジョルカ時代の同僚である日本代表MF久保建英（レアル・ソシエダ）とは同じ2001年生まれで、普段から仲が良いことで知られている。

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