奥ゆい、1st写真集で最大露出！イチオシカットは「セクシーな“お尻のアップ写真”」 | RBB TODAY

元アイドルグループ「#2i2」の奥ゆいが11日、『奥ゆい 1st写真集ゆいゆい』(KADOKAWA)発売記念イベントを都内で開催し、囲み取材を行った。

奥ゆい【撮影：小宮山あきの】

奥ゆい【撮影：小宮山あきの】

奥ゆい【撮影：小宮山あきの】

同写真集は、「旅するグラビア」をテーマにベトナムで撮影を敢行。近代と伝統が混在する街中を歩きながら見せる奥のナチュラルな笑顔や、プールサイドでの幻想的な水着ショット、妖艶さを感じさせる大胆なランジェリー姿などを収録した一冊。清楚な黒髪と大胆な金髪の奥が共存する構成となっている。

写真集の中でも着用しているウエディングドレス姿で登場した奥は、初の写真集発売について「本当に嬉しくて、幸せな気持ちでいっぱいです」と満面の笑み。衣装について「金髪と黒髪、どちらもこのウエディングドレスを着たので、2種類の私が楽しめると思います」と声を弾ませた。



昨年10月に敢行したべトナムロケについては「三日間ずっと大雨で…。移動も大変だったのですが、完成した写真集を見たらベトナムの高温多湿な感じと、しっとりした私を感じてもらえるのかなと、雨でもよかったなと思います」とにっこり。

「奥ゆい 1st写真集 ゆいゆい」（C）KADOKAWA/横山マサト

奥ゆい【撮影：小宮山あきの】

奥ゆい【撮影：小宮山あきの】

写真集の“おすすめのポイント”については、「結構脱ぎました。今までに見せたことのないベッドのカットがあったり、ドキッとするような最大露出のカットがあるので、写真集の中でしか見られない大人の一面を見てほしいです」とアピールした。

また、お気に入りのページにピンクのショーツ姿のお尻のアップ写真を選ぶと、「お尻がいいなと思います。海の荒波の中、ビビットピンクのランジェリーで網タイツを脱いでる謎の感じがカッコいいし、セクシーだし、柔らかい質感も伝わる写真だなと思います」とコメント。グラビア撮影でお尻を褒められることも多いといい「いいお尻にさらに磨きをかけるように、お尻のトレーニングを頑張りました」と努力も明かした。

「奥ゆい 1st写真集 ゆいゆい」（C）KADOKAWA/横山マサト

「奥ゆい 1st写真集 ゆいゆい」（C）KADOKAWA/横山マサト

「奥ゆい 1st写真集 ゆいゆい」（C）KADOKAWA/横山マサト

現在26歳の奥。ウエディングドレス姿での撮影にちなみ、結婚願望を聞かれると「普通に結婚してお母さんになりたいです。私のお母さんも26歳で結婚したんです」と告白。“旦那さんの候補”については「応援してくださる方がいつも立候補してくださって、旦那候補がたくさんいるので、迷いながら決めたいな」と答えて笑いを誘い、「私のことをお姫様扱いしてくれる優しい方がいいです。あとは、ガタイがいい方。マッチョな人と一緒にジムに行きたいです」と理想の男性像も語った。