LiLiCo、永住権の獲得を報告「永住者という文字が目に入って泣いてしまった」 | RBB TODAY

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LiLiCo、永住権の獲得を報告「永住者という文字が目に入って泣いてしまった」

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LiLiCo【撮影：浜瀬将樹】
  • LiLiCo【撮影：浜瀬将樹】

　タレントのLiLiCoが4月8日にブログを更新し、日本の永住権を獲得したことを報告した。

　LiLiCoはブログで、「少し前にJ-WAVE ALL GOOD FRIDAYのオープニングで話したけど…」と切り出し、「日本の永住権！！いただきました」と明かした。

　永住権は、来日38年でようやく叶ったとのこと。「書類のまた書類　かなり勉強になった」と明かし、年金事務所、税務署、法務局、区役所…休みの無いわたしにとって、仕事の合間に走り回った」と奔走したという。友人には「普通はこれを手伝ってくれるプロにお願いするのよ」と言われたとのことだが、「自分で感じ、自分で知る大切さ」とこだわり。また、LiLiCoは入国管理局のカウンターに自身の在留カードが置かれた際の心境について、「永住者という文字が目に入って泣いてしまった」と告白。「数ヶ月間のあの書類のまた書類…永住者の文字と同時におばあちゃんの顔、親の顔、日本で出会った最高の友達の顔…全てのあっ、夫の顔」「全てのバイトと芸能生活のことが脳の中でブワ～っと流れた」と振り返った。

　LiLiCoは「在留カードはいつも持って歩かないといけないのでもちろん38年前から持って歩いてるけど、これからはたまにチラ見しちゃいそう」と、「永住者」の肩書きへの喜びを明かし、「日本語はまだまだだけど、ここからまた更に頑張ります」と意気込み。

　最後には、「集めた書類を整理・審査してくれた入国管理局ありがとうございました」と感謝をつづった。

※LiLiCo、日本での永住権獲得を報告


LiLiCo、ホームレス経験きっかけに「2年間は何があっても食べられるよう貯金」 | RBB TODAY
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　タレント・映画コメンテーターのLiLiCoが23日放送の『ボクらの時代』（フジテレビ系）で、20代の頃のホームレス生活を振り返り、「あれを経験しているから、2年間は何があっても絶対食べていけるように貯金しようと思った」と明かした。
https://www.rbbtoday.com/article/2020/08/23/181505.html続きを読む »

LiLiCo、過去の引退決意を告白「スウェーデンに帰る決意をしていた」 | RBB TODAY
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21日放送の『ボクらの時代』（フジテレビ系）に、映画コメンテーターのLiLiCoが出演。過去に引退決意をしていたことを告白した。
https://www.rbbtoday.com/article/2022/10/23/203129.html続きを読む »

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