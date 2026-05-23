 岸明日香、最新写真集では大胆露出のドレス姿がお気に入り「もしかして着てない」？ | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ グラビア 記事

岸明日香、最新写真集では大胆露出のドレス姿がお気に入り「もしかして着てない」？

エンタメ グラビア
注目記事
岸明日香【写真：竹内みちまろ】
  • 岸明日香【写真：竹内みちまろ】
  • 岸明日香【写真：竹内みちまろ】
  • 岸明日香【写真：竹内みちまろ】
  • 岸明日香【写真：竹内みちまろ】
  • 岸明日香【写真：竹内みちまろ】
  • 岸明日香【写真：竹内みちまろ】
  • 岸明日香【写真：竹内みちまろ】
  • 岸明日香 写真集『Trajectory』撮影 : 榊原裕一ワニブックス刊

　岸明日香が23日、都内にて、5冊目の写真集『Trajectory』（ワニブックス）の発売記念イベントを開催し、報道陣の囲み取材に応じた。

岸明日香【写真：竹内みちまろ】
岸明日香【写真：竹内みちまろ】
岸明日香【写真：竹内みちまろ】
岸明日香【写真：竹内みちまろ】

　同作では、デビュー15周年の岸が本人史上最大の露出に挑戦。ロケ地のベトナム・ダナンを舞台に、笑顔が弾けるキュートな水着姿や艶やかなランジェリー姿の大胆ショットなどを披露し、多彩な魅力を収めた一冊となっている。

岸明日香【写真：竹内みちまろ】
岸明日香【写真：竹内みちまろ】
岸明日香【写真：竹内みちまろ】

　岸は完成した写真集を手に、「デビューからまさか15年目で5冊目の写真集がまた出せるとは思っていなかったので、めちゃめちゃ感慨深くて嬉しい気持ちです」と心境を明かした。

岸明日香 写真集『Trajectory』撮影 : 榊原裕一ワニブックス刊
岸明日香 写真集『Trajectory』撮影 : 榊原裕一ワニブックス刊
岸明日香 写真集『Trajectory』撮影 : 榊原裕一ワニブックス刊
岸明日香 写真集『Trajectory』撮影 : 榊原裕一ワニブックス刊
岸明日香 写真集『Trajectory』撮影 : 榊原裕一ワニブックス刊

　お気に入りは、背中を大胆に露出したブラックドレスのカット。その姿で夜の街を歩いたといい、「私の中ではレッドカーペットを歩くくらいの気持ちでした」と述懐。「パッと見では、『あれ、もしかして着てないんじゃないか』みたいなドキッとするような写真」とお気に入りポイントを語った。「ドキッとしてもらえる写真もたくさんあるかなと思いますので、見ていただきたいです」とも。


岸明日香 写真集 『 Trajectory 』
￥3,850
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

　15周年を迎えた心境について、「紆余曲折いろいろあった」といい「20代の時はもうとにかく馬車馬のように働くという気持ちで頑張っていました。30代になってからの方が、楽しんでお仕事できていたかな」と振り返った。また、30代になってからのグラビアの方が、「心の余裕が持てたといいますか、すごく自然体に見せられたんじゃないかなと思います」と実感を込めて言葉にする場面もあった。

　今後の抱負を尋ねられると、「いろんなことにチャレンジするのがすごく好きなので、今後もいろんな新しいことに挑戦したいなとも思います。あとお芝居でもいろんな役にチャレンジしようと思っています。皆さんにいい報告ができると思いますので、楽しみにしていてください」と目を輝かせた。


岸明日香が「週刊SPA!」表紙グラビア！ランジェリー姿で“妄想デート”を情熱的に体現 | RBB TODAY
画像
岸明日香がデビュー15周年記念写真集『Trajectory』の発売を控え「週刊SPA!」の表紙に登場した。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/05/19/248031.html続きを読む »

岸明日香、“過去最大露出”に挑戦！ベトナムで撮り下ろした5年ぶりの写真集が発売決定 | RBB TODAY
画像
岸明日香の15周年記念写真集はベトナムで撮影され、大胆な露出や大人の色香を披露し、30代最後の作品になる可能性も。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/03/31/245971.html続きを読む »

岸明日香、グラビア撮影時のこだわり明かす「YバックはいいけどTバックはNG」 | RBB TODAY
画像
　タレントの岸明日香が、11日放送の『ABEMA的ニュースショー』（ABEMATV）に出演。グラビア撮影時の「マイルール」を告白した。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/03/12/217880.html続きを読む »


《竹内みちまろ》
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

写真集

グラビア

エンタメトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top