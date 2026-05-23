岸明日香、最新写真集では大胆露出のドレス姿がお気に入り「もしかして着てない」？ | RBB TODAY

岸明日香が23日、都内にて、5冊目の写真集『Trajectory』（ワニブックス）の発売記念イベントを開催し、報道陣の囲み取材に応じた。

岸明日香【写真：竹内みちまろ】

岸明日香【写真：竹内みちまろ】

岸明日香【写真：竹内みちまろ】

岸明日香【写真：竹内みちまろ】

同作では、デビュー15周年の岸が本人史上最大の露出に挑戦。ロケ地のベトナム・ダナンを舞台に、笑顔が弾けるキュートな水着姿や艶やかなランジェリー姿の大胆ショットなどを披露し、多彩な魅力を収めた一冊となっている。

岸明日香【写真：竹内みちまろ】

岸明日香【写真：竹内みちまろ】

岸明日香【写真：竹内みちまろ】

岸は完成した写真集を手に、「デビューからまさか15年目で5冊目の写真集がまた出せるとは思っていなかったので、めちゃめちゃ感慨深くて嬉しい気持ちです」と心境を明かした。

岸明日香 写真集『Trajectory』撮影 : 榊原裕一ワニブックス刊

岸明日香 写真集『Trajectory』撮影 : 榊原裕一ワニブックス刊

岸明日香 写真集『Trajectory』撮影 : 榊原裕一ワニブックス刊

岸明日香 写真集『Trajectory』撮影 : 榊原裕一ワニブックス刊

岸明日香 写真集『Trajectory』撮影 : 榊原裕一ワニブックス刊

お気に入りは、背中を大胆に露出したブラックドレスのカット。その姿で夜の街を歩いたといい、「私の中ではレッドカーペットを歩くくらいの気持ちでした」と述懐。「パッと見では、『あれ、もしかして着てないんじゃないか』みたいなドキッとするような写真」とお気に入りポイントを語った。「ドキッとしてもらえる写真もたくさんあるかなと思いますので、見ていただきたいです」とも。

15周年を迎えた心境について、「紆余曲折いろいろあった」といい「20代の時はもうとにかく馬車馬のように働くという気持ちで頑張っていました。30代になってからの方が、楽しんでお仕事できていたかな」と振り返った。また、30代になってからのグラビアの方が、「心の余裕が持てたといいますか、すごく自然体に見せられたんじゃないかなと思います」と実感を込めて言葉にする場面もあった。

今後の抱負を尋ねられると、「いろんなことにチャレンジするのがすごく好きなので、今後もいろんな新しいことに挑戦したいなとも思います。あとお芝居でもいろんな役にチャレンジしようと思っています。皆さんにいい報告ができると思いますので、楽しみにしていてください」と目を輝かせた。



