あのの所属事務所が鈴木紗理奈との騒動について謝罪 | RBB TODAY

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あのの所属事務所が鈴木紗理奈との騒動について謝罪

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あのちゃん【撮影：浜瀬将樹】
  • あのちゃん【撮影：浜瀬将樹】

　26日、タレントのあのが所属する株式会社トイズファクトリーが、「あのちゃんねる」で嫌いな芸能人の名前を実名で挙げた騒動について謝罪した。

　トイズファクトリーは「一連の事態に関するお詫び」と題して「この度、弊社所属あのが出演する番組に関する一連の事態によりお騒がせし、 その結果としてお名前の挙がっているタレント様、およびその関係者の皆様にご迷惑をおかけしましたことを、所属事務所として心よりお詫び申し上げます。」と謝罪を行った。26日には名前を上げられた鈴木紗理奈の事務所も経緯を説明している。「関係者の皆様、ファンの皆様にはご心配をおかけしましたが、今後とも変わらぬご支援をいただけますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。」と心配しているファンへもメッセージを送った。

※株式会社トイズファクトリーの投稿


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