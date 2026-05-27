あのの所属事務所が鈴木紗理奈との騒動について謝罪 | RBB TODAY

鈴木紗理奈、主演女優賞を振り返る「子育てをしていなかったら……」 | RBB TODAY

鈴木紗理奈が、20日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系）に出演。去年獲得した外国映画祭の主演女優賞を振り返った。