山本圭壱・西野未姫、第2子の名前明かす！候補には「えまる」「ワラタ」「マルタ」も… | RBB TODAY

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山本圭壱・西野未姫、第2子の名前明かす！候補には「えまる」「ワラタ」「マルタ」も…

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西野未姫【撮影：浜瀬将樹】
  • 西野未姫【撮影：浜瀬将樹】

　お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱とAKB48の元メンバーの西野未姫が25日、YouTubeチャンネルで第2子の名前を報告した。

　山本と西野は2022年11月に結婚24年10月に第1子5月に第2子の誕生を明かしていた。

　動画ではまず西野がひとりで登場し、山本が出生届を提出しに行ったことを報告。その後、帰宅した山本が直筆の命名書を書き、第2子の名前が「頑馬（がんば）」に決定したことを発表した。

　命名の理由は今年が午年であることに掛けて、「午年になれば駆け抜ける」と説明。なお、命名したのは山本だったとのこと。

　西野は「今回結構いろいろ出したよね、案」となかなか名前が決まらなかったと振り返り。第1子の名前「にこり」は西野の命名でスムーズに決まったとのことだったが、画数も難しく、悩むことが多かったとのこと。

　当初、西野は「和空（ワク）くん」という名前や、「笑」という漢字を入れて「笑空（ワク）」などの候補も考えていたとのこと。しかし、山本が「俺が芸人だから『笑』は直接的すぎる」と反対したことから断念。結局、「和空」も画数の関係で諦めたことなどを話していた。

　また、山本は「キハチ」や「慶」の字を入れた名前などを考えていたそうだが、西野によると、「いまいちピンと来る『慶』の名前がなかった」という。

　さらに、「圭一（1）・にこり（2）・西野未姫（3）」の並びから「4」を入れた名前として「心笑」、ほかにも「えまる」「ワラタ」「マルタ」などの候補もあったそうだが、最終的に突然山本が「ガンバ」を思いつき、「響きいいね」という流れで決定したと話していた。

※【動画】山本圭壱と西野未姫が第2子の名前発表


西野未姫が第二子出産をアメーバオフィシャルブログで報告！「元気な男の子です」 | RBB TODAY
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極楽とんぼ・山本圭壱、YouTubeで妻・西野未姫と結婚報告「これから支え合いながら…」 | RBB TODAY
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