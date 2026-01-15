スタイル抜群な「ゼンゼロ」イヴリンや「学マス」リーリヤ、ホロライブまで人気キャラ勢揃いの「コミケ」美女レイヤー10選 | RBB TODAY

日本最大の同人誌即売会「コミックマーケット107」が12月30、31日、東京ビッグサイトで開催されました。
【コスプレ】ウクライナ美女の『NIKKE』やスタイル抜群な「そに子」が“背中”で魅せる！「コミケ107」美女レイヤー8選【写真34枚】 | インサイド
12月30、31日開催の「コミックマーケット107」一般参加の美女レイヤーをフォトレポートでお届けします。
https://www.inside-games.jp/article/2026/01/04/175770.html続きを読む »
2日間の合計来場者数は前回から5万人増となる30万人を記録。風もなく快晴に恵まれた会場は参加者の熱気も相まって、上着を着ていると汗ばむほどの陽気でした。最高の天候のもと、2025年のコスプレ納めをするべく、会場には国内外から多くのコスプレイヤー、カメラマンが集結。人気のゲームからアニメ、VTuberまであらゆるジャンルのコスプレがイベントを盛り上げていました。
【コスプレ】スタイル最高“マキマ”バニーに『ドラクエ5』フローラ＆ビアンカ、サロメ嬢まで「コミケ107」美女レイヤー8選【写真32枚】 | インサイド
12月30、31日開催の「コミックマーケット107」一般参加の美女レイヤーをフォトレポートでお届けします。
https://www.inside-games.jp/article/2026/01/10/176001.html続きを読む »
本稿では天真爛漫な笑顔で攻めのニット衣装を披露する『ブルーアーカイブ』アスナや、透明感溢れる『学園アイドルマスター』葛城リーリヤ、「ホロライブ」兎田ぺこらなど、人気キャラの美女レイヤー10選をお届けします。
リネット『原神』／なごみ亭ちゅちゅ（X：@nagomitei_chu3）
サンドローネ『原神』／甘音のち（X：@dekanochan）
胡桃『原神』／梅桃うに（X：@_yusura_uni）
小鳥遊六花「中二病でも恋がしたい!」／優華（X：@yukaaaaa0）
葛城リーリヤ『学園アイドルマスター』／あのねのあ（X：@Noatan_cos）
イヴリン『ゼンレスゾーンゼロ』／erina/高島江梨奈（X：@erina_dayooo2）
フローヴァ『鳴潮』／こりん（X：@c0rin_n5）
一之瀬アスナ『ブルーアーカイブ』／水羽えと（X：@Etocha_cos）
兎田ぺこら「ホロライブ」／もあ様！（X：@MOAchan_Magic）
ラプラス・ダークネス「ホロライブ」／猫山たぬ（X：@Tanu_cat0）
撮影：tama（X：@tama_0811_）