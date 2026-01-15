 スタイル抜群な「ゼンゼロ」イヴリンや「学マス」リーリヤ、ホロライブまで人気キャラ勢揃いの「コミケ」美女レイヤー10選 | RBB TODAY
スタイル抜群な「ゼンゼロ」イヴリンや「学マス」リーリヤ、ホロライブまで人気キャラ勢揃いの「コミケ」美女レイヤー10選

イヴリン『ゼンレスゾーンゼロ』／erina/高島江梨奈（X：@erina_dayooo2）
日本最大の同人誌即売会「コミックマーケット107」が12月30、31日、東京ビッグサイトで開催されました。


12月30、31日開催の「コミックマーケット107」一般参加の美女レイヤーをフォトレポートでお届けします。
2日間の合計来場者数は前回から5万人増となる30万人を記録。風もなく快晴に恵まれた会場は参加者の熱気も相まって、上着を着ていると汗ばむほどの陽気でした。最高の天候のもと、2025年のコスプレ納めをするべく、会場には国内外から多くのコスプレイヤー、カメラマンが集結。人気のゲームからアニメ、VTuberまであらゆるジャンルのコスプレがイベントを盛り上げていました。


12月30、31日開催の「コミックマーケット107」一般参加の美女レイヤーをフォトレポートでお届けします。
本稿では天真爛漫な笑顔で攻めのニット衣装を披露する『ブルーアーカイブ』アスナや、透明感溢れる『学園アイドルマスター』葛城リーリヤ、「ホロライブ」兎田ぺこらなど、人気キャラの美女レイヤー10選をお届けします。



リネット『原神』／なごみ亭ちゅちゅ（X：@nagomitei_chu3

サンドローネ『原神』／甘音のち（X：@dekanochan

胡桃『原神』／梅桃うに（X：@_yusura_uni

小鳥遊六花「中二病でも恋がしたい!」／優華（X：@yukaaaaa0

葛城リーリヤ『学園アイドルマスター』／あのねのあ（X：@Noatan_cos

イヴリン『ゼンレスゾーンゼロ』／erina/高島江梨奈（X：@erina_dayooo2

フローヴァ『鳴潮』／こりん（X：@c0rin_n5

一之瀬アスナ『ブルーアーカイブ』／水羽えと（X：@Etocha_cos

兎田ぺこら「ホロライブ」／もあ様！（X：@MOAchan_Magic

ラプラス・ダークネス「ホロライブ」／猫山たぬ（X：@Tanu_cat0

撮影：tama（X：@tama_0811_


【コスプレ】スタイル抜群な「ゼンゼロ」イヴリンや「学マス」リーリヤ、ホロライブまで人気キャラ勢揃いの「コミケ」美女レイヤー10選【写真44枚】

《tama@INSIDE》

