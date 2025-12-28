アズレンからNIKKEまで、2024年冬コミで出会った人気キャラをプレイバック！ | RBB TODAY

2024年12月29日と30日の2日間、東京ビッグサイトで「コミックマーケット105」が開催され、初日の来場者数は約15万人と発表されました。年2回開催される同イベントでは、クリエイターやコスプレイヤーによる同人誌の頒布、限定グッズを販売する企業ブース出展など、恒例の風景がみられました。

天気は快晴で、気温も暖かく、例年と比べても過ごしやすい環境でした。毎回会場を彩るコスプレイヤーの参加者も多く、コスプレ撮影推奨エリアは大変な賑わいぶりでした。企業ブースにおいても、『勝利の女神:NIKKE』や『鳴潮』をはじめ、新作ゲームなど『TERBIS』などでコスプレイヤーを起用した撮影会が実施されていました。

本稿では会場で見つけたコスプレイヤーをピックアップしました。海外から参加するコスプレイヤーも多く、ゲームからアニメ、創作まで幅広いコスプレ写真をお楽しみください。

ヘルタ人形／神湊しお（X：@konominato40）、こがちゃんちゃん（X：@abab_abab_0）、真白もの（X：@mashiromono12）、翊Yoko（X：@_iYoko_）

まだまだ続く！