加藤浩次、子どもが自然と勉強するコツ伝授「能動的じゃないとダメ」 | RBB TODAY

女優の佐々木希が23日放送の「人生最高レストラン」（TBS系）に出演。MCの加藤浩次に子育てについて質問する場面があった。

現在、7歳の男の子と3歳の女の子の2人の母親でもある佐々木。出演者でタレントの島崎和歌子から「言うこと聞かないでしょ」と指摘されると、「言うこと聞かないですね。誰の血なんだ？ ってよく言われます」と苦笑いした。

また、佐々木は「先輩パパ」である加藤に子育ての悩みについて相談。長男が小学生になり宿題が増えてきたものの、自分から宿題をしないという。夫のアンジャッシュ・渡部建は「勉強をしてきた」タイプのため、子どもに「宿題をやりな」と言っているとのことだが、解決していないそうだ。

これを聞いた加藤は、「『やりな』って言うんじゃなくて、たとえば（勉強する）フリでもいいのよ。フリでもいいんだけど、ノートになんか書いて、（子どもが）『ママー！』って来たら、『ごめん、ママいま勉強してるからちょっとやめて』って言って」と、料理のメモなどをノートにまとめることをおすすめ。

加藤によると、親が構ってくれないために子どもも暇になり、「僕も勉強しようかな」となる可能性があるとのこと。加藤は「能動的じゃないとダメ。親が寝ながら韓流ドラマ見て、『勉強しなさい！』って言っても絶対しないから」と指摘し、「自分がやりたいことをしっかり勉強できる子になってほしいよね」と話した。

なお、加藤自身は「勉強をしろ」と言ったことはないものの、子どもはずっと勉強しているそう。その理由について「この親について行ったらやばいから自分がなんとかしなきゃって思ってるかもしれない」と苦笑いしていた。

