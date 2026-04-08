乃木坂46、日本大学入学式にサプライズ出演！「新入生の皆様おめでとうございます」 | RBB TODAY

乃木坂46の公式Xが4月8日に日本大学の入学式にサプライズ出演したことを明かした。

同日に行われた日本大学の入学式。乃木坂46はXで「日本大学入学式に乃木坂46がサプライズ出演させていただきました」と報告した。

また、「新入生の皆様おめでとうございます」と祝福。「素敵な学生生活になりますようメンバー一同願っております」とつづっていた。

なお、3月31日、乃木坂46のメンバーの林瑠奈が日本大学芸術学部映画学科を卒業したことを報告していた。

日本大学は3月25日に行われた卒業式に日向坂46がサプライズ出演したこともあり、ネット上からは、「卒業式に日向坂が来て、入学式に乃木坂が来るなんて、羨ましすぎる」「日大羨まし過ぎるぞ」「豪華すぎる」という声が集まっている。

※【画像】乃木坂46が日本大学入学式サプライズ出演を報告

