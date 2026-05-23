甲斐心愛、STU48復帰を記念し「B.L.T.」表紙に登場！ 瀬戸内海クルーザー撮影の表紙画像が公開 | RBB TODAY

「B.L.T.2026年7月号 STU48・甲斐心愛表紙版」（東京ニュース通信社）の表紙画像が公開された。同誌は5月28日に発売される。

甲斐心愛は2017年にSTU48の1期生としてデビュー。2024年にはマレーシア・クアラルンプールに拠点を置くKLP48へ移籍し、約2年の活動を経て、今年3月にSTU48へ復帰した。

今回の撮影はSTU48への復帰を記念したもので、甲斐が愛してやまない故郷・瀬戸内海を貸切クルーザーで巡る内容となった。デッキに出て心地良い海風に吹かれたり、無人島に上陸してビーチで遊んだりと、夏を先取りする撮影が行われた。

表紙に採用されたのは、クルーザー内にある寝室で撮影したカット。屋外の爽やかなカットとは対照的に、室内ではドキッとするような表情を見せている。

セブンネットショッピング限定で販売され、購入者には特典として甲斐心愛のポストカード全3種からランダムで1枚が付属する。価格は1430円。

なお、通常版の表紙は正源司陽子（日向坂46）となっており、表紙絵柄および別冊付録の有無以外は通常版と同じ内容だ。別冊付録は付かない。在庫がなくなり次第、販売は終了する。