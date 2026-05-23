甲斐心愛、STU48復帰を記念し「B.L.T.」表紙に登場！ 瀬戸内海クルーザー撮影の表紙画像が公開 | RBB TODAY

STU48・甲斐心愛、2nd写真集が発売決定！自身最大の露出に挑戦！ | RBB TODAY
STU48に復帰した甲斐心愛の2nd写真集が7月1日発売。タイのバンコクとプーケットでロケを敢行し、元気な笑顔から大人っぽい姿まで、過去最大の露出に挑戦した写真を収録。ファンの声に応えた一冊。
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美しさに思わず目を奪われる！日向坂46・正源司陽子が表紙・巻頭に登場！ | RBB TODAY
日向坂46の正源司陽子が「B.L.T.2026年7月号」の表紙・巻頭に登場。天真爛漫なキャラクターと強いビジュアルを持つ彼女の美しさにフォーカスしたグラビアで、和風家屋と海辺を舞台に、純白の衣装やポニーテールで気品溢れる表情を見せている。
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STU48・甲斐心愛、1st写真集で初水着に挑戦「最初はすごく緊張した」 | RBB TODAY
STU48・甲斐心愛が23日、都内にて『甲斐心愛 1st 写真集 心の空』（KADOKAWA）の発売記念イベントを開催し、報道陣の囲み取材に応じた。
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「B.L.T.2026年7月号 STU48・甲斐心愛表紙版」（東京ニュース通信社）の表紙画像が公開された。同誌は5月28日に発売される。
甲斐心愛は2017年にSTU48の1期生としてデビュー。2024年にはマレーシア・クアラルンプールに拠点を置くKLP48へ移籍し、約2年の活動を経て、今年3月にSTU48へ復帰した。
今回の撮影はSTU48への復帰を記念したもので、甲斐が愛してやまない故郷・瀬戸内海を貸切クルーザーで巡る内容となった。デッキに出て心地良い海風に吹かれたり、無人島に上陸してビーチで遊んだりと、夏を先取りする撮影が行われた。
表紙に採用されたのは、クルーザー内にある寝室で撮影したカット。屋外の爽やかなカットとは対照的に、室内ではドキッとするような表情を見せている。
セブンネットショッピング限定で販売され、購入者には特典として甲斐心愛のポストカード全3種からランダムで1枚が付属する。価格は1430円。
なお、通常版の表紙は正源司陽子（日向坂46）となっており、表紙絵柄および別冊付録の有無以外は通常版と同じ内容だ。別冊付録は付かない。在庫がなくなり次第、販売は終了する。