福井梨莉華が週チャン5度目の表紙「成長記録のようです」大人っぽさ新境地 | RBB TODAY

福井梨莉華が『週刊少年チャンピオン』（秋田書店）25号の表紙＆巻頭グラビアに登場している。福井にとって同誌の表紙は5度目となる。

今回のグラビアでは、鮮やかなピンクのビキニ姿から、シックでエレガントな水着でアンニュイな表情を浮かべるカットまで、これまでとは異なる大人っぽさを前面に打ち出した内容となっている。

付録として両面BIGポスターが付き、限定QUOカードの応募者全員サービス企画も実施される。定価は400円で、全国の書店・コンビニエンスストアで購入できる。

福井梨莉華はコメントで次のように述べている。「5回目の表紙、ありがとうございました！私の成長記録のようです！（笑）今までの週チャンさんでの衣装とはガラリと変わって、大人っぽさはもちろん、私らしさをより引き出していただけました！これまでとは違う表情や、顔つきの変化にも注目してほしいです♡今回の表紙で知ってくださった方も、これまでも見てくださっていた方も、残りの2026年を私と一緒に過ごしましょう」。