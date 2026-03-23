鈴木ふみ奈、白ファーの羽織で美ボディを披露！「身体のラインがしっかりでて嬉しい」 | RBB TODAY

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鈴木ふみ奈、白ファーの羽織で美ボディを披露！「身体のラインがしっかりでて嬉しい」

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鈴木ふみ奈（写真は鈴木ふみ奈の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます
  • 鈴木ふみ奈（写真は鈴木ふみ奈の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます

　グラビアアイドルの鈴木ふみ奈が3月20日に公式インスタグラムを更新。ボディメンテナンス後のグラマラスボディを公開した。

　鈴木は「Sbeautyclinicさんでボディメンテナンスに」と明かし、「ボディは久しぶり」「身体のラインがしっかりでて嬉しい」とコメント。久しぶりだというボディケアで、さらに磨きがかかったスタイルを披露した。


　写真では白いファー付きの羽織ものをまとった鈴木が、床に座ったポーズで美バストと美脚を披露。ツインテール風のヘアスタイルに、羽織の白とファーの質感が際立ち、大人の色気とキュートさを両立させた雰囲気を見せている。

　また、胸元から伸びる美しいボディラインが印象的で、セクシーかつナチュラルな魅力を放っていた。

　このポストには、「可愛さにも磨きがかかってますね」「可愛すぎる」「これからも綺麗なふみ奈さんで居続けてください」という声が集まっていた。


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