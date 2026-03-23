鈴木ふみ奈、白ファーの羽織で美ボディを披露！「身体のラインがしっかりでて嬉しい」 | RBB TODAY

グラビアアイドルの鈴木ふみ奈が3月20日に公式インスタグラムを更新。ボディメンテナンス後のグラマラスボディを公開した。

鈴木は「Sbeautyclinicさんでボディメンテナンスに」と明かし、「ボディは久しぶり」「身体のラインがしっかりでて嬉しい」とコメント。久しぶりだというボディケアで、さらに磨きがかかったスタイルを披露した。





写真では白いファー付きの羽織ものをまとった鈴木が、床に座ったポーズで美バストと美脚を披露。ツインテール風のヘアスタイルに、羽織の白とファーの質感が際立ち、大人の色気とキュートさを両立させた雰囲気を見せている。

また、胸元から伸びる美しいボディラインが印象的で、セクシーかつナチュラルな魅力を放っていた。

このポストには、「可愛さにも磨きがかかってますね」「可愛すぎる」「これからも綺麗なふみ奈さんで居続けてください」という声が集まっていた。

