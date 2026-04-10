「レジェンドグラドル」鈴木ふみ奈、青レースランジェリーでグラマラスボディを披露！ | RBB TODAY

グラビアアイドルの鈴木ふみ奈が4月7日にインスタグラムを更新し、青レースランジェリーのグラビア写真を公開した。

6日の「アサ芸シークレット」vol.97には鈴木の撮り下ろしグラビアが掲載されている。

鈴木はインスタグラムで、「アサ芸シークレットが発売されました。私の撮り下ろしグラビアが掲載されてます」とお知らせしつつ、3枚のグラビア写真を公開した。



写真に映っているのは、青いレースのランジェリー姿でポーズを決める鈴木の姿。繊細なレースが透け感を演出する上下セットのランジェリーで、美谷間を強調するセクシーなショットとなっていた。





（写真は鈴木ふみ奈の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています

（写真は鈴木ふみ奈の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています

別カットでは、グリーンのスウェットにビキニを合わせたショットや、うつ伏せで谷間を強調した大人の魅力を見せるカットもした。披露

10日18時からはメキシカンファストフード「タコベル」の渋谷道玄坂店の1日店長を務めるとのこと。「会いに来てもらえたら嬉しいな」と呼びかけた。

ポストには、「付いて行きます」「最高です」「可愛すぎる」という声が集まっている。

