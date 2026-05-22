 伊藤愛真、ホワイトベージュのショートウルフに！ヘソちらファッションも反響 | RBB TODAY
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伊藤愛真、ホワイトベージュのショートウルフに！ヘソちらファッションも反響

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伊藤愛真（写真は伊藤愛真の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます
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　伊藤愛真が21日、自身のインスタグラムを更新。ヘアカット＆カラーチェンジした新しいヘアスタイルを公開した。

　「髪染めました！どう？」という文章とともにアップされた写真では、ホワイトベージュのショートウルフにした伊藤の姿が。パワーパフガールズのチビTを着て、健康的なへそ出しスタイルで満面の笑みを浮かべている。ほかにもダブルピースで舌を出したおちゃめな表情のショットや、カメラ目線でやさしく微笑む姿も掲載された。

伊藤愛真（写真は伊藤愛真の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます
伊藤愛真（写真は伊藤愛真の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます
伊藤愛真（写真は伊藤愛真の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます

　この投稿にファンからは「めっちゃ似合ってます　可愛い！！」「ほんと可愛すぎるし、髪の色もオシャレで可愛い」「新色も自然に馴染んでて、秒で可愛いとおもた」と反響が寄せられている。


伊藤愛真、念願のツーリングデビュー！カッコかわいいバイク女子ショット公開 | RBB TODAY
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伊藤愛真が21日、自身のインスタグラムを更新。念願のツーリングデビューを報告し、埼玉・秩父を満喫する様子をアップした。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/04/22/219288.html続きを読む »

伊藤愛真、黒スト×ミニ丈コーデの美スタイルショット！ | RBB TODAY
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伊藤愛真が17日、自身のインスタグラムを更新。美スタイルあらわなミニ丈コーデを披露している。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/10/18/223876.html続きを読む »

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