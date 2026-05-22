伊藤愛真、ホワイトベージュのショートウルフに！ヘソちらファッションも反響 | RBB TODAY

伊藤愛真が21日、自身のインスタグラムを更新。ヘアカット＆カラーチェンジした新しいヘアスタイルを公開した。
「髪染めました！どう？」という文章とともにアップされた写真では、ホワイトベージュのショートウルフにした伊藤の姿が。パワーパフガールズのチビTを着て、健康的なへそ出しスタイルで満面の笑みを浮かべている。ほかにもダブルピースで舌を出したおちゃめな表情のショットや、カメラ目線でやさしく微笑む姿も掲載された。
この投稿にファンからは「めっちゃ似合ってます 可愛い！！」「ほんと可愛すぎるし、髪の色もオシャレで可愛い」「新色も自然に馴染んでて、秒で可愛いとおもた」と反響が寄せられている。
伊藤愛真、念願のツーリングデビュー！カッコかわいいバイク女子ショット公開 | RBB TODAY
伊藤愛真が21日、自身のインスタグラムを更新。念願のツーリングデビューを報告し、埼玉・秩父を満喫する様子をアップした。
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伊藤愛真、黒スト×ミニ丈コーデの美スタイルショット！ | RBB TODAY
伊藤愛真が17日、自身のインスタグラムを更新。美スタイルあらわなミニ丈コーデを披露している。
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