ゆうちゃみ「性格はもっと悪い…良いのは顔だけ」毒舌キャラがハマり役 | RBB TODAY

ゆうちゃみが出演する映画『アギトー超能力戦争ー』（4月29日公開）の公式Xが、本編映像のショート動画を公開し、注目を集めている。
公開されたのは、ゆうちゃみ演じる警察官・葵るり子が登場するワンシーン。子どもから「おねえちゃん警官だよね、口悪いなぁ」と声をかけられると、「性格はもっと悪い、良いのは顔だけだ」と即答。インパクトのあるセリフと堂々とした演技が印象を残し、毒舌キャラがハマり役となっている。
コメント欄には「いい演技してんな」「ゆうちゃみ可愛いやん」「顔芸を若干入れてるちゃみおもろい」などの声が寄せられ、インパクトのあるキャラクターを演じきる表現力にも注目が集まっている。
※ゆうちゃみ「性格はもっと悪い…良いのは顔だけ」毒舌キャラがハマり役（映画『アギトー超能力戦争ー』公式Xより）
ゆうちゃみ、映画『アギト―超能力戦争―』舞台挨拶で感激！「ギャルが仮面ライダーになれると思ってなかった」 | RBB TODAY
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ゆうちゃみ、まさかの仮面ライダー役オファーに驚き！「ギャルが仮面ライダー」「ドッキリの要素満載やん」 | RBB TODAY
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