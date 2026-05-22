乙武洋匡、タレントに「誰々が嫌い」と告白させることに対して苦言！「とんでもなく下劣ですよ」 | RBB TODAY

22日、乙武洋匡が自身のXを更新。テレビ番組などでタレントに対し、嫌いな相手を告白させることに対して苦言を呈した。

乙武は、鈴木紗理奈の記事を引用。記事は、鈴木が後輩タレントに嫌いなタレントとして自分を挙げられたことに対して「普通にいじめやん」と苦言を呈したという内容。乙武はこの記事に対して「タレントに「誰々が嫌い」と告白させることを「お笑い」だと勘違いして、公共の電波で垂れ流す。とんでもなく下劣ですよ。」と自身の意見を述べた。

また、小学校教諭として働いた経験を持ち、東京都の教育委員会にも就任している乙武は、「テレビ離れが進んでいるとはいえ、まだまだ子どもたちはテレビの影響を受けています。「誰々が嫌い」が流行らないことを切に願っています。」と、子どもたちへの悪影響についても言及している。

この投稿に「嫌いな人がいるのは自由だけど、バラエティー番組で公開して笑いにするテレビのノリは気持ち悪い。」「学校で嫌い告白するようになったら言われた子がいじめのターゲットにもなりやすくなるからね。」といったコメントが寄せられている。

※乙武洋匡の投稿