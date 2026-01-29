 サバンナ高橋、50歳の誕生日を報告！妻・清水みさととの2ショットも公開 | RBB TODAY
サバンナ高橋、50歳の誕生日を報告！妻・清水みさととの2ショットも公開

(Photo by Sports Nippon/Getty Images)
  • (Photo by Sports Nippon/Getty Images)

　お笑いコンビ・サバンナの高橋茂雄が28日に自身の公式Xを更新。50歳の誕生日を迎えたことを報告するとともに、妻でタレントの清水みさととの夫婦ショットなどを公開した。

　この日、高橋は「Nice 50」「Happy Birthday しげお」とプレートに書かれたイチゴのタルトを手に、満面の笑みを見せるショットや、自身が声優を務めるNHK Eテレ『みいつけた！』のキャラクター・コッシーの巨大なぬいぐるみと顔を寄せ合う姿などが写っている。さらに、清水がバースデープレートを手に持ち、夫婦で仲睦まじく寄り添う2ショットも披露された。

　高橋は「誕生日を迎えました。半世紀生きました。おおーーー!! なが？みじか？」と投稿。続けて「みんなと楽しくいい一年にできたら最高です！ サプライズでケーキもらったり、集まってもらったり、コッシーと写真撮ったりしました」と当日の様子を報告し、「とにかくいい1日でした！」と充実した1日を振り返った。

　さらに29日には、「コッシーおめでとう」というメッセージとともに、コッシー、サボさん、スイちゃんの3人が描かれた可愛らしい直筆イラストの写真をアップ。このプレゼントに対し「ありがとうーーー!! スイちゃん大好きーー!!」と感謝の思いを伝えた。

　この投稿には、「半世紀到達 おめでとう」「これからもお身体に気をつけて頑張ってください！」「すてきな絵!!」「読んだら涙あふれた～」など、多くの祝福コメントが寄せられている。

※サバンナ高橋の50歳を迎えた誕生日投稿（サバンナ高橋の公式Xより）


《平木昌宏》

