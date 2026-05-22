山口智子がGO!GO!ラリーin熊本2026に今年も参戦！夫唐沢寿明とクラシックカーで走る様子を公開！ | RBB TODAY

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山口智子がGO!GO!ラリーin熊本2026に今年も参戦！夫唐沢寿明とクラシックカーで走る様子を公開！

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山口智子【写真：竹内みちまろ】
  • 山口智子【写真：竹内みちまろ】

　俳優の山口智子が22日、自身のインスタグラムを更新。先日行われた「GO!GO!ラリーin熊本2026」で夫の唐沢寿明とともにクラシックカーで走る様子を公開した。

　「GO!GO!ラリー」とは、クラシックカーでコースを巡る震災復興応援プロジェクトで、山口の夫である唐沢が発起人となり、東日本大震災の8年後となる2019年にスタートしたもの。「GO!GO!ラリーin熊本2026」は、10年前の熊本地震、そして2020年に大水害にみまわれた人吉市へもエールを送るためのイベントとなっている。今年も全国から集まった1920年代から70年代のクラシックカー約120台が、人吉市や天草市、阿蘇、益城町、熊本市内などを走った。

　山口は、唐沢が運転するポルシェ356スピードスターで参加。インスタグラムには「GO!GO!ラリーin熊本、今年も熊本の皆さんの熱い声援をいただき、無事開催することができました。」という文章とともに、ラリーを走る山口と唐沢の様子が写真と動画でアップ。おそろいのゴーグルとサングラスを身に着けた山口と唐沢が、熊本の大自然の中を気持ちよさそうに走る姿を見ることができる。運転席の唐沢の後ろには、くまもんと五木町のキャラクター五木の子守娘いつきちゃんのぬいぐるみが座っており、山口も常に笑顔で楽し気な雰囲気だ。愛車がオープンカーということもあり、写真に写る唐沢の腕はかなり日焼けしていた。

　この投稿にファンからは「めちゃ楽しそう！理想のご夫婦」「唐沢さん山口さん人吉に来てくださってありがとうございます」「継続されていること、素晴らしいと思います！」と絶賛するコメントが寄せられている。

※山口智子の投稿


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