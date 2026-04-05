日向坂46「Kind of love」5月20日発売、藤嶌果歩が単独センター初挑戦 | RBB TODAY

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日向坂46「Kind of love」5月20日発売、藤嶌果歩が単独センター初挑戦

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日向坂46「Kind of love」5月20日発売、藤嶌果歩が単独センター初挑戦
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　日向坂46の17thシングル『Kind of love』の発売が発表になった。

　発売日は2026年5月20日。横浜スタジアムで開催された「7回目のひな誕祭」の2日目、Wアンコール中に突如映像が流れ、新シングルの発売情報が明かされた。

　発表はそれにとどまらず、サプライズで選抜メンバーの発表、そして観客の前での初パフォーマンスも行われた。センターを務めるのは四期生の藤嶌果歩だ。

　藤嶌が表題曲でセンターを務めるのは、12thシングル『絶対的第六感』で同期の正源司陽子とWセンターを務めて以来2回目。単独センターは同作が初となる。


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