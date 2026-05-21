声優アイドルユニット・i☆Risがファンの「モラルに反した内容の投稿」に警告「容認できません」 | RBB TODAY

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声優アイドルユニット・i☆Risがファンの「モラルに反した内容の投稿」に警告「容認できません」

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i☆RIS【写真：竹内みちまろ】
  • i☆RIS【写真：竹内みちまろ】

　5人組声優アイドルユニット・i☆Risが21日に公式サイトを更新し、ライブ中の撮影可能タイムで撮影された写真を転用し、モラルに反した内容が投稿されたことを報告した。

　i☆Risの運営は公式サイトに公開した「ファンの皆様へ重要なお知らせ」の中で、「SNS上において、ライブ撮影可能タイムにて、ファンの方が撮影された写真を転用し、モラルに反した内容を投稿する行為が確認されました」と発表した。

　写真について、「撮影を許可している場合でも、モラルに反した表現・侮辱的表現と組み合わせた使用は一切許可しておりません」と説明し、「このような行為は、アーティストの人格権・肖像権を著しく侵害するものであり、断じて容認できません」と糾弾した。

　また、投稿者に対しては「投稿の即時削除を求めるとともに、状況に応じて法的措置を含めた厳正な対応を検討してまいります」と警告した。

　なお、現在開催中のツアーの撮影可能タイムについては、「大変遺憾ではございますが、今後の公演では中止とさせていただきます」とした。

　最後には、「参加を予定されている皆様におかれましては、何卒ご了承のほどよろしくお願いいたします。今後ともi☆Risの応援をよろしくお願いいたします」と呼びかけた。

※i☆Risがファンの「モラルに反した内容の投稿」に警告


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