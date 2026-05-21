西口プロレス、長州小力の契約解除を報告「組織としての姿勢を明確にするため」 | RBB TODAY

お笑いプロレス団体・西口プロレスが21日に公式サイト上で、お笑いタレントの長州小力との契約を解除することを発表した。

長州小力は4月に無免許で車を運転して信号無視したとして道路交通法違反で書類送検されていた。

一方、西口プロレスは18日に公式Xで、21日に長州小力に関する「重要な発表」を行うと予告していた。

21日、西口プロレスは公式サイトで「この度、西口プロレスでは、今後の団体運営およびガバナンス体制について慎重に協議を重ねてまいりました」とし、「その結果、長州小力選手に関して確認された一連の重大な規律違反およびコンプライアンス上の問題を重く受け止め、組織としての姿勢を明確にするため、誠に遺憾ではございますが、本日付をもちまして同選手との契約を解除いたしました」と報告した。

また、西口プロレスはファンや関係者に「一連の事案により多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます」と謝罪。

最後には、「法令遵守と健全な団体運営をより一層徹底し、再発防止に努めるとともに、皆様からの信頼回復に全力で取り組んでまいります」とコメントした。

※西口プロレスが長州小力の契約解除を報告

