綾瀬はるか、『STAR』新企画で“思い出ソング5選”を披露！西野カナ×NiziUのコラボステージも！ | RBB TODAY

28日の放送の音楽番組『STAR』（フジテレビ系）は、綾瀬はるかが新企画「スター人生ソングス」に登場するほか、西野カナ×NiziU、MAZZEL×ガチャピン・ムックらが夢のコラボステージを披露する。

番組では、人生を彩った楽曲とともにスターの知られざる素顔をひも解いていく新企画「スター人生ソングス」がスタート。初回ゲストには国民的俳優・綾瀬はるかが登場し、幼少期によく聴いていた曲や初めて買ったCDなど、貴重なエピソードと共に“思い出ソング5選"を振り返る。さらに、ライブに足を運んだことのあるアーティストの魅力も熱く語り、綾瀬の素顔が垣間見られる機会となっている。

綾瀬はるか（Ｃ）2026フジテレビジョン・ギャガ・東宝・AOI Pro.

また、リアルな恋愛観をつづった歌詞と歌声で支持を集める西野カナと、人気ガールズグループNiziUによる夢のコラボレーションも実現。2026年度の『めざましテレビ』テーマソングに起用され話題を集める『LOVE BEAT』（西野カナ feat. NiziU）を披露する。2000年前後に大流行し、TikTokなどのSNSで人気が再燃中のパラパラの振付けと共に、ハッピー感があふれるステージが展開される。

加えて、8人組ダンス＆ボーカルグループMAZZELと、活動開始から53周年を迎えたガチャピン・ムックによる一夜限りのスペシャルステージも。子供向け番組『ポンキッキーズ』のオープニングテーマとしておなじみの名曲『Get Up And Dance』を披露する。

上段左から）西野カナfeat.NiziU、MAZZEL／下段左から）MEI（MIU、AYANE、TSUZUMI）、紫 今、森山直太朗（C）フジテレビジョン

森山直太朗はMCの上垣皓太朗アナとタッグを組むSTARナビゲーターに就任。現在放送中のドラマ『田鎖ブラザーズ』（TBS系）の主題歌として書き下ろされた最新曲『愛々』を歌い上げるパフォーマンスはもちろん、森山と上垣アナが、アーティストたちとどのようなトークを繰り広げるのか期待したい。

このほか、日本最大級のサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』から誕生したME:IからMIU、AYANE、TSUZUMIの3名が楽曲を披露するほか、話題沸騰中の23歳の新世代クリエイター・紫 今も出演予定となっている。番組は5月28日（木）19時から放送。