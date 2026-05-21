杏里、初NY公演の動画投稿！「会場は熱気に包まれ、最高でした！」と感激のコメント | RBB TODAY

21日、歌手の杏里が自身の公式Xを更新。17日に行ったニューヨーク公演について報告した。

杏里は「City Pop Waves: ANRI LIVE 2026 U.S.A Timely!!」の一環としてニューヨークの歴史ある名門劇場ブルックリン・パラマウントで初の単独公演を開催。ブルックリン・パラマウントはチャック・ベリーやバディ・ホリーなど名だたるアーティストが公演を行ったことでも知られている歴史ある劇場だ。杏里は近年、北米を中心に世界的に拡がるシティポップを代表する歌手として注目を集めており、今回の公演も早々にソールドアウトしている。

杏里は「杏里、初のニューヨーク公演、5月17日に無事終演いたしました」という言葉とともに、観客席の後ろからライブの様子を撮影した動画をアップ。動画ではニューヨークの観客たちが飛び跳ねながら杏里の楽曲に酔いしれ、熱狂する様子が映っている。杏里と一緒に会場のファンたちが大合唱する様子や、手拍子などで盛り上がる様子も。

杏里は「アメリカのファンの皆さん、また遠くから足を運んでくださった方、本当にありがとうございました！」とファンに感謝を伝えた後、「ニューヨークのエネルギーに、皆さんのパワーが加わって会場は熱気に包まれ、最高でした！とても素敵な夜でした。皆さんの応援が、杏里の力になっています。」とライブを楽しんだことを報告している。

ライブは撮影OKだったようで、Xにはファンが撮影したライブの動画も多数アップされている。また「アンレイが完全にぶちかました！なんてショーだ！！（英語での投稿）」「めちゃくちゃ盛り上がって最高でした」などライブを絶賛する反響が寄せられている。

※杏里公式Xでの投稿