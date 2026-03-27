村重杏奈、5月に人生最後の写真集！？「ちょっとすけべすぎる」 | RBB TODAY

タレントの村重杏奈が3月26日にXを更新。自身の「人生最後の写真集」のカットに「ちょっとすけべすぎる」とコメントした。

村重は2022年11月に初写真集「びびぐら 村重杏奈」(講談社)をリリース。ファッション雑誌「ViVi」が手がけたもので、お渡し会では「オシャレなんだけど大興奮できるエロ本になっています！」とアピールしていた。

一方、26日に「ViVi」は公式Xで、「村重杏奈、人生最後の写真集！5月29日発売決定」と告知。「大人な村重杏奈、人生最後ということで、あれもこれも、見せちゃいます！」と、最後の写真集と銘打った。

また、ポストで公開されていた写真にはホルターネッククロップトップと、同色のハイウエストボトムスを組み合わせた村重が映っていた。

トップスは首元でクロスするデザインで、バストと引き締まったくびれを強調。ショートボブの黒髪は適度にウェーブがかかったショットとなっていた。

村重は同日、公式Xで「ViVi」のポストを引用。「ちょっとすけべすぎる」とコメントしていた。

なお、5月30日にはお渡し会も実施されるとのことだった。

※「ViVi」、村重杏奈の最後の写真集を告知

※村重杏奈、自身の写真集にコメント

