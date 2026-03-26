ドラマ「VIVANT」が埼玉県行田市で大規模エキストラ募集！男女計3,000名「弔問客」 | RBB TODAY

埼玉県行田市が3月25日に公式Xで7月から放送予定のドラマ「VIVANT」（TBS系）続編のロケのエキストラを募集し、話題になっている。

堺雅人主演のドラマ「VIVANT」。2023年7月から9月まで放送され大きな話題になり、TBSは2025年6月に続編の制作を発表していた。

なお、続編には堺をはじめ、阿部寛、二階堂ふみ、二宮和也、松坂桃李といった前作の中心人物が続投することが明らかになっている。

行田市は25日にXで、「5月1日に行田市内で日曜劇場『VIVANT』の撮影が行われます」と報告。その上で、「当日のエキストラにご協力いただける方を募集しています。ぜひご参加ください」と呼びかけた。

また、ポストに添付されていた募集案内によると、募集されているのは「弔問客」で、5～70歳代の各1,500名、計3,000名とのことだった。

このポストには、「やっぱすごいスケール」「弔問客エキストラ3千人アツいな」という声が集まっていた。

※【画像】行田市が「VIVANT」エキストラを募集

