スリムクラブ真栄田、「初対面の全く知らない子」へ神対応！「素敵な一枚」「優しい世界」 | RBB TODAY

お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢が3月25日にXを更新し、新幹線車内で知らない子どもへの「神対応」を明かした。

真栄田はXに、「この子、本当に初対面の全く知らない子です」とつづり、新幹線の車内で子どもに顔を両手で掴まれている写真を公開した。

真栄田によると、「お母さんが謝りに来ました」とのことだが、「全然OKです」と前向き。「日本をリードする人間になる気がする」とつづっていた。

なお、別のポストで真栄田は子どもが自身の体を触っている写真を公開。写真に映る真栄田は爆笑しており、「ラストはワキコチョコチョしてきました笑」とつづっていた。

このポストに「43歳のおばさんもこれやって良いですか？」という面白がる声が寄せら得ると、真栄田は「イイーヨー！おれ、熟女大好きだから」と返信していた。

ほかにも、「ホントにお優しい」「めっちゃええやん！！」「優しい世界」といった声が集まっていた。

※スリムクラブ真栄田、子どもへの神対応明かす

