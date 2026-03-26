スリムクラブ真栄田、「初対面の全く知らない子」へ神対応！「素敵な一枚」「優しい世界」 | RBB TODAY

お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢が3月25日にXを更新し、新幹線車内で知らない子どもへの「神対応」を明かした。
真栄田はXに、「この子、本当に初対面の全く知らない子です」とつづり、新幹線の車内で子どもに顔を両手で掴まれている写真を公開した。
真栄田によると、「お母さんが謝りに来ました」とのことだが、「全然OKです」と前向き。「日本をリードする人間になる気がする」とつづっていた。
なお、別のポストで真栄田は子どもが自身の体を触っている写真を公開。写真に映る真栄田は爆笑しており、「ラストはワキコチョコチョしてきました笑」とつづっていた。
このポストに「43歳のおばさんもこれやって良いですか？」という面白がる声が寄せら得ると、真栄田は「イイーヨー！おれ、熟女大好きだから」と返信していた。
ほかにも、「ホントにお優しい」「めっちゃええやん！！」「優しい世界」といった声が集まっていた。
吉本からまた……スリムクラブが“闇営業”で無期限謹慎処分に | RBB TODAY
“闇営業”で芸人11人を一斉に謹慎処分を下した吉本興業が27日、新たにお笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢と内間政成も“闇営業”をしていたとして無期限謹慎処分とすることを発表した。
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ブレイクは本物!? スリムクラブの着信ボイス「あなた高い教育受けてますね」登場 | RBB TODAY
2010年M-1グランプリ準優勝で今話題のお笑いコンビ「スリムクラブ」がdwango.jpに登場。スリムクラブ独特のシュールなネタを盛り込んだ着信ボイスを配信開始した。
https://www.rbbtoday.com/article/2011/02/10/74243.html続きを読む »
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