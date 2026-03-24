小嶋陽菜、宮古島でお腹チラ見せ！キティT×デニムのラフコーデに反響 | RBB TODAY

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小嶋陽菜、宮古島でお腹チラ見せ！キティT×デニムのラフコーデに反響

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小嶋陽菜【写真：竹内みちまろ】
  • 小嶋陽菜【写真：竹内みちまろ】

　タレントの小嶋陽菜が23日までに、自身のインスタグラムを更新。宮古島でのリラックス感あふれるオフショットを公開し、反響を呼んでいる。

　投稿では、空港で購入したという日焼けキティ柄のピンクのミニTシャツにデニムを合わせたカジュアルスタイルを披露。腕を上げたポーズではお腹がチラリとのぞき、抜群のスタイルが際立つ一枚となっている。ハイビスカスを頭に掲げたカットや、沖縄そばやタコライスを楽しむ様子も公開され、リゾート感あふれる投稿となっている。

　小嶋は「宮古島に来ました😺🌺 食べすぎてた気がする🌮 またまとめますね✔️ 空港で買ったキティちゃんTシャツと、Newデニム🤍 ぺたんこの靴と合わせても脚が綺麗に見える🪄」ととつづり、現地での様子やコーデについて明かした。

　ファンからは「宮古島コーデ可愛い」「スタイル良すぎて交換して欲しいです」「脚が長すぎます」など、称賛の声が寄せられている。

※小嶋陽菜、宮古島でお腹チラ見せ！キティT×デニムのラフコーデ（小嶋陽菜の公式Instagramより）


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