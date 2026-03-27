「40歳のとき第2子を妊娠…」秋山成勲の妻SHIHO、流産の過去を告白　知られざる苦悩も | RBB TODAY

格闘家の秋山成勲（チュ・ソンフン）の妻で、モデルのSHIHO（49）が、流産の経験を明かす。

3月27日20時30分に韓国で放送されるKBS 2TV『新商品発売～コンビニレストラン』では、日本のトップモデルSHIHOが、親しい後輩である元ICONIQの伊藤ゆみ（アユミ）の自宅を訪れる。

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14歳の娘を持つSHIHOと、19カ月の娘を育てるアユミは、想像を超える“刺激的なおばさんトーク”を展開。その中でSHIHOが、過去に経験した大きな悲しみを打ち明けるということで、本放送に注目が集まっている。

この日公開されるVTRでは、SHIHOが両手いっぱいのプレゼントを持ってアユミの家を訪問。豪華な手土産を渡し、家の中を見て回った後、2人は料理を囲みながら和やかな時間を過ごした。

（画像＝KBS）1枚目SHIHO、2枚目アユミ

久しぶりに再会した“姉”のような存在に対し、アユミは悩みを率直に打ち明け、助言を求める。そのひとつが第2子の妊娠についてだった。「出産から1年が過ぎ、第2子を考えているが悩んでいる」と明かすと、SHIHOは目を丸くして「早く！早くしなきゃ」と即答し、笑いを誘った。

さらにSHIHOは、特別な滋養食を勧めながら意味深なアドバイスを送り、アユミを驚かせる。遠慮のない“49禁トーク”も飛び出し、『新商品発売～コンビニレストラン』の出演者たちも大爆笑したという。その具体的な内容にも関心が集まる。

またSHIHOは、「実は40歳のときに第2子を妊娠していた」と語り、胸の痛む過去を告白。流産というつらい経験をどのように乗り越えたのか、当時の秋山成勲や娘との時間についても、落ち着いた口調で振り返った。

一方この日は、多忙なスケジュールのため最近なかなか会えない夫・秋山成勲とビデオ通話をする場面も公開。アユミとの会話中に突然かかってきた電話に、愛情あふれる眼差しで応じたSHIHOは、「今日かっこいいね」と甘い言葉をかけたという。SHIHOが夫を「かっこいい」と感じた理由にも注目が集まる。

なお、SHIHOが出演する『新商品発売～コンビニレストラン』は、本日（27日）20時30分よりKBS 2TVで放送される。

（記事提供＝OSEN）

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