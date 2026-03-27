BIGBANG脱退のT.O.P、ソロALのトラックリスト公開！“ファンへのメッセージ”込めた楽曲も収録 | RBB TODAY

BIGBANGを脱退した歌手T.O.Pが、1stフルアルバム『ANOTHER DIMENSION』のトラックリストを公開した。

3月27日、公式SNSを通じて公開されたトラックリストには、ダブルタイトル曲『Studio54』と『DESPERADO』が名を連ねた。

【話題】T.O.Pのソロ復帰をBIGBANGメンバーが応援！

この2曲は、先立って公開されたたティザー映像だけで強烈なサウンドと洗練されたビジュアルを予感させ大きな話題を呼んでいたが、今回のトラックリスト公開により全曲への期待が一層高まっている。

（写真＝トップスポット・ピクチャーズ）T.O.P

アルバムには、最初のトラック『SELF CRUCIFIXION』をはじめ、『THE GIANT』や『SEOUL CHAOS』など、T.O.Pならではの個性が際立つ楽曲が収録されている。 タイトルだけでも彼の独創的な音楽世界と新たな試みが伝わり、注目を集めている。

特に9番目のトラック『FOR FANS』は、ファンへの真心が込められた楽曲として注目されている。 長い間待っていてくれたファンに向けたメッセージが込められていると見られ、期待が高まっている。

T.O.Pは今回のアルバムの全体プロデュースに自ら参加し、全11曲の有機的な流れを完成させた。初のフルアルバムであるだけに、彼がこれまで積み重ねてきた音楽的キャリアとカラーを凝縮した作品となる見通しだ。

デビュー以来、初めてリリースするフルアルバム『ANOTHER DIMENSION』を通じて、T.O.Pがどのような唯一無二の音楽世界を展開するのか、熱い関心が寄せられている。

なお、T.O.Pの1stフルアルバム『ANOTHER DIMENSION』は、4月3日午後6時に正式リリースされる。

（記事提供＝OSEN）

◇T.O.P プロフィール

1987年11月4日生まれ、本名チェ・スンヒョン。2006年にBIGBANGのメンバーとしてデビューした。最年長メンバーであり、グループ内ではリードラッパーを務めた。2017年に義務警察として兵役をスタートさせたが、服務中に過去の大麻使用事実が明らかになり、社会服務要員に転換。2019年7月の除隊当時は秘密裏にファンミーティングを開催し、その場に駆け付けたファン一人ひとりと握手を交わすなど、ファンに対する並みならぬ愛情を見せた。2022年2月、YGエンターテインメントとの専属契約を解除。2023年5月31日、自身のインスタグラムを通じてBIGBANGを脱退したことを明言した。

■【注目】T.O.P自ら語った「BIGBANG脱退」の理由

■【画像】T.O.P、韓国地上波でまさかの“顔面モザイク”…なぜ？

■【関連】T.O.P新曲MVにナナが出演決定