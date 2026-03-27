アイドルフェス「TIF2026」に乃木坂46の出演が決定！ | RBB TODAY

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アイドルフェス「TIF2026」に乃木坂46の出演が決定！

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TIF2025ニュース | RBB TODAY
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【TIF 2024】乃木坂46・4期生が大トリで登場「タオルを回して盛り上がりましょう！」 | RBB TODAY
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　アイドルグループ・乃木坂46の4期生が4日、東京のお台場・青梅地区で開催されたアイドルの祭典「TOKYO IDOL FESTIVAL 2024」（TIF 2024）の野外メインステージ「HOT STAGE」に登場。4期生12人のメンバーが、暑い夏の夜を大いに沸かせた。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/08/05/222195.html続きを読む »

　アイドルフェス「TOKYO IDOL FESTIVAL」（TIF）の出演者が、27日発表となった。

　第1弾となる今回アナウンスされたのは乃木坂46。2026年には約7年ぶりとなるオリジナルアルバム『My respect』をリリースし、4月8日発売となる41stシングル『最後に階段を駆け上がったのはいつだ？』では、池田瑛紗が初めて表題曲センターを務めるなど注目を集めている。

　なお、TIFの出演は「TIF2024」登場の4期生以来、2年ぶりとなる。今回は5期生の井上和が“三代目TIFチェアマン”に就任することも決定している。

　TIFは2010年に初開催し、15周年を迎えた昨年の「TIF2025」では、総勢214組・1561名のアイドルが出演。3日間で約8万5千人を動員している。今年は7月31日（金）、8月1日（土）、2日（日）の3日間、お台場・青海周辺エリアにて開催予定だ。


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梅澤美波が撮影現場でも”キャプテンぶり”を発揮、西垣匠＆加藤小夏が明かす | RBB TODAY
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梅澤美波は現場でもキャプテンとしてリーダーシップを発揮し、西垣や加藤と打ち解け楽しく撮影していた
https://www.rbbtoday.com/article/2026/03/24/245716.html続きを読む »

乃木坂46、11万人を動員した『13th YEAR BIRTHDAY LIVE』Blu-ray&DVDが発売決定！ | RBB TODAY
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乃木坂46の初ライブを収めた映像作品が5月13日に発売され、約11万人の熱狂を再現する。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/03/16/245309.html続きを読む »

乃木坂46・筒井あやめ、ボブヘア初グラビアを披露！愛らしさあふれるカットをたっぷり収録 | RBB TODAY
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筒井あやめが初ボブヘアで愛テーマのグラビアに登場、自然光や日常シーンを披露。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/03/13/245219.html続きを読む »
《RBB TODAY》

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