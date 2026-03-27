アイドルフェス「TIF2026」に乃木坂46の出演が決定！ | RBB TODAY

アイドルフェス「TOKYO IDOL FESTIVAL」（TIF）の出演者が、27日発表となった。

第1弾となる今回アナウンスされたのは乃木坂46。2026年には約7年ぶりとなるオリジナルアルバム『My respect』をリリースし、4月8日発売となる41stシングル『最後に階段を駆け上がったのはいつだ？』では、池田瑛紗が初めて表題曲センターを務めるなど注目を集めている。

なお、TIFの出演は「TIF2024」登場の4期生以来、2年ぶりとなる。今回は5期生の井上和が“三代目TIFチェアマン”に就任することも決定している。

TIFは2010年に初開催し、15周年を迎えた昨年の「TIF2025」では、総勢214組・1561名のアイドルが出演。3日間で約8万5千人を動員している。今年は7月31日（金）、8月1日（土）、2日（日）の3日間、お台場・青海周辺エリアにて開催予定だ。