とんでん、「紫蘇そば」期間限定で登場！新たに信州みそベースの辛味噌を添えて販売 | RBB TODAY

北海道生まれ和食処とんでんは、北海道・関東の店舗で、4月14日から季節の変わりそば「紫蘇そば」メニューの販売を開始する。毎年販売している「紫蘇そば」に加え、今年は「藁焼きかつお」をより楽しめるよう、信州みそベースの辛味噌を新たに添える。

北海道生まれ和食処とんでん「紫蘇そばと藁焼きかつお」

「紫蘇そば」は、愛知県産の青じそを細かく刻んで麺に練り込み、刻み大葉を添えた一品だ。ひと口目から青じその爽やかな香りが広がる、季節限定メニューとして販売する。

あわせて提供される辛味噌は、信州みそをベースに、にんにく、生姜、香辛料を効かせ、コチュジャンで辛味と旨味のバランスを整えた。薬味のオニオンスライス、大葉、みょうが、ミニヨンねぎ、生姜とは異なる味わいが楽しめる。

「藁焼きかつお」に使用するかつおは、太平洋南沖で一本釣りしたもの。鮮度に配慮して管理したかつおを藁の炎で表面だけ一気に焼き上げることで、香ばしさと旨味、藁の風味を引き出している。高温で炙ることで、表面は香ばしく、中はレアな状態に仕上げているのが特徴だ。

「藁焼きかつおのたたき（８枚）」（税込１,３０９円）

セットメニューでは、「紫蘇そば・藁焼きかつお鮨」を2,519円（税込）で用意。紫蘇そばに加え、藁焼きかつお、裏巻き、天ぷら（えび・舞茸・かぼちゃ・おくら）、茶わんむし、漬物、みそ汁を組み合わせた内容となる。藁焼きかつおは、そのままに加え、刻んだガリと大葉を合わせた裏巻きでも味わえる。

「藁焼きかつおのお楽しみ膳」は2,849円（税込）。藁焼きかつおに、オニオンスライス、大葉、みょうが、ミニヨンねぎ、生姜の薬味を添え、ポン酢やしょうゆのほか、辛味噌でも味の変化を楽しめる構成とした。あわせて、漬けほたるいかもセットに含まれる。

「藁焼きかつおのお楽しみ膳」（税込２,８４９円）

販売メニューは、「紫蘇そば」990円（税込）、「紫蘇そば・藁焼きかつお鮨」2,519円（税込）、「藁焼きかつおのお楽しみ膳」2,849円（税込）、「旨の特選鮨」968円（税込）、「藁焼きかつおのたたき（8枚）」1,309円（税込）、「藁焼きかつおのたたき（5枚）」869円（税込）、「藁焼きかつおおろし」539円（税込）、「ミニ藁焼きかつお丼」572円（税込）。紫蘇そばは冷たいそばのみの提供となる。