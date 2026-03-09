 【コストコ新商品】2026年3月上旬に売り場で発見！春を感じる注目のスイーツ2種＆デリカ2種 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム ライフ グルメ 記事

【コストコ新商品】2026年3月上旬に売り場で発見！春を感じる注目のスイーツ2種＆デリカ2種

ライフ グルメ
注目記事
【コストコ新商品】2026年3月上旬に売り場で発見！春を感じる注目のスイーツ2種＆デリカ2種
  • 【コストコ新商品】2026年3月上旬に売り場で発見！春を感じる注目のスイーツ2種＆デリカ2種
  • 【コストコ新商品】2026年3月上旬に売り場で発見！春を感じる注目のスイーツ2種＆デリカ2種
  • 【コストコ新商品】2026年3月上旬に売り場で発見！春を感じる注目のスイーツ2種＆デリカ2種
  • 【コストコ新商品】2026年3月上旬に売り場で発見！春を感じる注目のスイーツ2種＆デリカ2種

　コストコの売り場には、この時期ならではの春らしい新顔グルメが続々と登場している。今回は、食卓の主役になりそうなデリカの新作から、イベントや手土産にも活躍しそうなスイーツまで、注目の4商品を紹介する。

1．カスタードシュークリーム　6個入 1,198円（税込み）


　クッキーのようにやや硬めに焼き上げた生地が自慢の、ボリューム感のあるシュークリーム。焼きたての状態では、サクサクとした香ばしい食感が楽しめる。

　中にはコクのあるカスタードクリームがたっぷり。翌日になると生地がしっとりとした口当たりに変化し、また違った味わいを楽しめるのも特徴のひとつ。6個入りなので、家族のおやつや差し入れにも重宝しそうだ。

2．いちご大福　9個入り 1,998円（税込み）


　春の訪れを感じさせる和スイーツ「いちご大福」が、コストコのスイーツコーナーに登場。ふんわりとやわらかな餅生地の中に、甘酸っぱい苺と上品な甘さのあんこ、さらにクリームも一緒に包み込んだ贅沢な仕上がりだ。

　9個入りの大容量で、家族でシェアするのはもちろん、見た目も華やかなためお花見やちょっとした手土産にもぴったり。「コストコにこんな商品もあるんだ？」と話題になりそうな一品。

3．デジカルビ　189円/100g（税込み）


　三元豚のバラ肉を使用した韓国風焼き肉メニュー、デジカルビ。異なる4種類の唐辛子とりんごを使った、コストコオリジナルの甘辛ソースでマリネされている。

　　フライパンやホットプレートで焼くだけで、焼肉店で食べるような本格的なおいしさを自宅で手軽に堪能できるのが魅力。りんごの自然な甘みと唐辛子のピリッとした辛さが絶妙に組み合わされており、いかにもご飯が進みそうな味付けだ。

4．プロテインサラダ　178円/100g（税込み）


　たんぱく質を100gあたり約10g摂取できる、食べごたえのあるサラダ。グリルチキンやゆでたまご、大豆、赤いんげん豆のほか、ブロッコリーやロメインレタス、ケールなどの葉物野菜もたっぷり使われており、彩りも鮮やかな一皿だ。

　加えて、キヌアミックスやカシューナッツ、アーモンド、マカダミアナッツ、ピスタチオも入り、さまざまな食感が楽しめるのもポイント。満足感がありながらもヘルシー志向の人にも取り入れやすく、ランチや軽めの食事としても活躍しそうなデリカとなっている。


【コストコ新商品】2026年2月上旬に売り場で発見！注目のスイーツ3種＆デリカ5種 | RBB TODAY
画像
　コストコの売り場に、この時期ならではの新顔グルメが続々と並んでいる。今回は、食卓の主役になりそうなデリカの新作から、イベントや手土産にも使えそうなスイーツの新作まで、注目の8商品を紹介する。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/02/13/243863.html続きを読む »

【コストコ】自宅で本格トムヤムクンを味わう！作り方だけ注意すれば…傑作！ | RBB TODAY
画像
じめじめとした梅雨から暑い夏にかけて特に食べたい辛いタイ料理。この度、コストコの新商品にタイ料理の鉄板「トムヤムクン（200円/100g）」が登場した。鍋に材料を入れ、自分で煮込んで作るデリカだ。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/05/28/220462.html?pickup_list_click=true続きを読む »

晋遊舎ムック　コストコ the Best 2026
￥891
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
コストコ賢者の買い物術2026: 会員制ショッピングで失敗しない最新50の裏ワザ
￥498
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《Kagura》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

コストコ

ライフトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top