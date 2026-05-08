シャトレーゼ「YATSUDOKI」、花束のようなデコレーションケーキが登場！母の日限定商品を8日より販売 | RBB TODAY

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シャトレーゼ「YATSUDOKI」、花束のようなデコレーションケーキが登場！母の日限定商品を8日より販売

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母の日 メルシーフルールデコレーション
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  • 母の日 ルビー・コフレ ～アールグレイ&ショコラ～
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　シャトレーゼのプレミアムブランド「YATSUDOKI」は、5月8日から10日まで、全国のYATSUDOKI店舗で「母の日ケーキ」を数量限定・期間限定で販売する。

母の日 ルビー・コフレ ～アールグレイ&ショコラ～

　登場するのは、デコレーションケーキ2種とプチケーキ2種。「母の日 メルシーフルールデコレーション」は、リボンでラッピングし、花束のように仕上げたデコレーションケーキ。スポンジに北海道産純生クリームを合わせ、ラズベリージャムとブルーベリー・カシスジャムをサンド。仕上げには自社農園苺とエディブルフラワーを飾った。価格は3,456円、サイズは直径11cm。

　「母の日 ミロワールショコラ」は、ブランデーが香るチョコレートムースに、ダージリンとアールグレイをブレンドした紅茶プリンを重ねた一品。アーモンドやカシューナッツ、カカオニブを加え、食感にもアクセントをつけている。価格は4,536円で、サイズは直径14cm。洋酒を使用しているため、子どもやアルコールに弱い人は注意が必要だ。

母の日 ミロワールショコラ

　プチケーキでは、アールグレイムースにベルガモットと白ワインのカード、チョコガナッシュを合わせた「母の日 ルビー・コフレ ～アールグレイ&ショコラ～」を594円で販売。また、ピスタチオ入りのサブレ・ブルトンにピスタチオムース、ホワイトチョコレートガナッシュ、アプリコットピューレを合わせた「母の日 タルト・オ・ピスターシュ」も680円で用意する。

母の日 タルト・オ・ピスターシュ

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