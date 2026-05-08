スターバックス、イチゴ新作2種を11日より販売！ごろっと果肉のミルク＆チョコフラペ | RBB TODAY

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スターバックス、イチゴ新作2種を11日より販売！ごろっと果肉のミルク＆チョコフラペ

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ごろっと果肉、つぶつぶ食感。イチゴの新作ビバレッジ2種が5月11日（月）より登場
  • ごろっと果肉、つぶつぶ食感。イチゴの新作ビバレッジ2種が5月11日（月）より登場
  • 『ごろっと イチゴ ミルク』
  • 『イチゴ チョコレート フラペチーノ』
  • ビバレッジやブランドから着想を得たデザインで楽しむ「ohora + STARBUCKS」
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　スターバックス コーヒー ジャパンは、イチゴを使った新作ビバレッジ「ごろっと イチゴ ミルク」と「イチゴ チョコレート フラペチーノ」を、11日から全国のスターバックス店舗で販売する。

『ごろっと イチゴ ミルク』

　「ごろっと イチゴ ミルク」は、昨年人気を集めた「THE 苺 ミルク」をベースに、イチゴ果肉を加えた一杯。ふわふわにブレンドしたミルクの軽やかな口あたりと、イチゴのごろっとした果肉感が楽しめる。イチゴとミルクの2層仕立てで、混ぜるとやわらかなピンク色に変化する見た目も特徴だ。Tallサイズのみで、価格はテイクアウト609円、店内利用620円。

　「イチゴ チョコレート フラペチーノ」は、甘酸っぱいイチゴにミルクとチョコレートのコクを合わせたフラペチーノ。ストロベリーソースの果実感に、つぶつぶとしたチョコレートチップの食感、チョコレートソースのまろやかさが重なり、満足感のある味わいに仕上げている。こちらもTallサイズのみで、価格はテイクアウト732円、店内利用745円。

『イチゴ チョコレート フラペチーノ』

　販売期間は5月11日からで、一時的な欠品または早期に販売終了する場合がある。

　また同日から、セルフジェルネイルブランド「ohora」とのコラボレーションネイルもスターバックス公式オンラインストアで発売。「Strawberry Milk」「Double Tall Latte」「Starbucks Green」の3種を展開し、価格はいずれも2,750円。販売初日のオンラインストアでは、一会計あたり各商品1点までの購入制限が設けられる。

ビバレッジやブランドから着想を得たデザインで楽しむ「ohora + STARBUCKS」

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