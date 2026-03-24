ファミマ、24日からお値段そのまま45%増量キャンペーンを実施！生コッペパンやスパイシーチキンが大ボリュームに | RBB TODAY

ファミリーマートは、創立45周年を記念した「うまくて、ドでかい!お値段そのまま なぜか45%増量作戦」キャンペーンを24日から全国約16,400店舗で開催する。

ファミマ「なぜか45％増量作戦」

同キャンペーンは、2021年の創立40周年を機に誕生した増量作戦が、6年目に突入した取り組み。人気商品を価格据え置きで増量して販売する企画で、今年は創立45周年にあわせて「なぜか45%」増量し、初登場商品を含む全14種類を週替わりで展開する。

1週目は3月24日からスタート。3年間で累計販売数3億食を突破した「生コッペパン（イチゴジャム&マーガリン）」は、初めて45%増量して発売する。しっとりとした食感の生コッペパンに、イチゴジャムとマーガリンをサンドした商品で、価格は145円（税込）。

生コッペパン（イチゴジャム&マーガリン）（税込145円）

2001年発売のロングセラー商品「スパイシーチキン」も45%増量して販売。価格は210円（税込）で、ブラックペッパーの辛さと旨味が特長だ。

スイーツでは「ファミマ・ザ・クレープ 生チョコ」を258円（税込）、「助六寿司」を578円（税込）で展開する。助六寿司は通常、いなり寿司3個・巻寿司4巻のところ、いなり寿司5個・巻寿司6巻に増量する。

助六寿司（税込578円）

温かい商品では、温かい麺カテゴリーで年間売上1位の「ラーメン荘 歴史を刻め監修 豚ラーメン」を698円（税込）で発売。食べごたえのある太麺に、豚の旨みが特長のスープを合わせた。

ラーメン荘 歴史を刻め監修 豚ラーメン（税込698円）

飲料では「Afternoon Tea監修 シャルドネ香るストレートティー」を45%増量し、950mlで118円（税込）で販売する。スリランカ産茶葉を100%使用した商品だ。

Afternoon Tea監修シャルドネ香るストレートティー 950ml（税込118円）

2週目は3月31日からで、「30種類以上のスパイスが決め手のこだわりカレー」や「大盛 明太子スパゲティ」「テリヤキチキンとたまごのサンド」などを展開する。

30種類以上のスパイスが決め手のこだわりカレー（税込450円）