デビュー前から“完成形ビジュアル”…元ZB1メンバー所属AND2BLE、シックな魅力で視線独占！ | RBB TODAY

元ZEROBASEONEメンバーが合流したボーイズグループAND2BLE（アンダブル）が、デビューを前に“致命的なビジュアルシナジー”を予告した。

AND2BLEは5月11日、公式SNSを通じて、1stミニアルバム『Sequence 01：Curiosity』の「Gazed」バージョンとなるグループおよびユニットコンセプトフォト、コンセプトクリップを順次公開した。

【写真】全員美男子…AND2BLE、洗練ビジュアル

公開されたコンセプトクリップには、まるで雑誌の撮影現場を思わせるAND2BLEのプロフェッショナルな姿が収められている。

写真では、感覚的なムード漂う“ポエットコアルック”をまとい、シックな魅力を放つメンバーたちの姿が印象的だ。

AND2BLEの1stミニアルバム『Sequence 01：Curiosity』は、彼らがこれから歩んでいく旅の幕開けとなる作品。関係者は、「人間が最初に向き合う本能的な感情である“好奇心”をテーマにしている。見知らぬ世界に対するときめきや好奇心が芽生える瞬間を描き、その過程で生まれるメンバーたちの繊細な内面の変化を表現する予定だ」と説明した。

（写真提供＝YHエンターテインメント）

正式デビュー前から、圧倒的なスケールが際立つプロローグ映像やオリジナルコンテンツ、トレーラーなど、チームのアイデンティティと各メンバーの魅力を凝縮した多彩なコンテンツを次々と公開しているAND2BLE。

デビューとともにどのような活躍を見せるのか、期待が高まっている。

（記事提供＝OSEN）

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