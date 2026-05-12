ステーキガスト、毎月恒例の「ステーキ食べ放題」5月29日に終了を発表......ネット嘆きの声 | RBB TODAY

11日、ステーキ・ハンバーグ専門店「ステーキガスト」の公式Xが更新され、2023年10月にスタートし、毎月恒例となっていた企画「ステーキ食べ放題」を終了すると発表した。

投稿では、「ステーキガストより、皆さまへ大切なお知らせです。」というコメントとともに、告知画像を公開。投稿では「約2年間半、ご愛顧ありがとうございました。」と感謝を伝えた上で、5月29日(金)の開催をもって同企画を終了すると報告した。

また、累計17万食を提供してきた同イベントについて「皆様と一緒に育ててきたこのイベントは、ステーキガストにとってもかけがえのない宝物です。」と振り返った。最終回については「感謝の気持ちを込めて一枚一枚丁寧に焼き上げます。」と意気込みを見せるとともに、「皆様の『美味しい！』という笑顔にお会いできれば幸いです。」と記した。

この投稿には、「なっ なにーッ」「悲しい…」「ええっ！マジですか」「一回は行ってみたかったなぁ」「ずっとここの食べ放題にはお世話になってたからさみしい」「行けてなかった…残念なニュースです」「ラスト必ず行きます！」などの声が寄せられている。

※ステーキガスト、毎月恒例の「ステーキ食べ放題」終了を発表した投稿（ステーキガスト公式Xより）