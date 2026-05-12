さん天に金目鯛×ほたるいかの初夏メニュー！大海老2本の天丼やそら豆かき揚げそばも | RBB TODAY

天丼・天ぷら本舗 さん天は、5月14日から6月17日まで、「金目鯛とほたるいかフェア」を全店で開催する。

天丼・天ぷら本舗 さん天「金目鯛とほたるいかフェア」

同フェアでは、金目鯛、ほたるいか、そら豆、新玉ねぎなど、初夏らしい食材を使った天丼や定食、天ぷら盛合せを展開。金目鯛はふっくらとした身の旨み、ほたるいかは衣のサクサク感と濃厚な味わいが楽しめる。そら豆と新玉ねぎはかき揚げに仕立て、新玉ねぎの甘みとそら豆のほくほく感を味わえる。

注目は「大海老・金目鯛・ほたるいかの初夏天丼」1,190円（税込）。大海老天を2本のせた食べ応えのある一杯で、金目鯛、ほたるいか、大海老の魚介に加え、旬の野菜も楽しめる。このほか、「金目鯛とほたるいかの初夏天丼」990円（税込）、「金目鯛とほたるいかの初夏天ぷら定食」1,290円（税込）、「金目鯛とほたるいかの初夏天ぷら盛合せ」890円（税込）などを販売する。

また、そば・うどんメニューとして「そら豆と玉ねぎのかき揚げそば・うどん」750円（税込）も登場。新玉ねぎの甘みとそら豆の食感を、出汁とともに楽しめる一品となっている。

そら豆と玉ねぎのかき揚げそば 750円（税込）

販売期間は5月14日から6月17日まで。対象店舗は天丼・天ぷら本舗 さん天全店。一部商品を除きテイクアウトにも対応。価格はいずれも税込で、一部店舗では売価が異なる場合がある。