ココイチ、“初代肉塊カレー”が復活！「ホロ肉ドカンと豪快カレー」15日から再販 | RBB TODAY

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ココイチ、“初代肉塊カレー”が復活！「ホロ肉ドカンと豪快カレー」15日から再販

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ホロ肉ドカンと豪快カレー　肉塊 LEVEL4
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  • 【ココイチ】「肉塊総選挙」で1位に輝いたメニューが復活！「ホロ肉ドカンと豪快カレー」を5月15日より店舗・数量限定で再販
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　カレーハウスCoCo壱番屋は、15日から全国約670店舗で「ホロ肉ドカンと豪快カレー」を数量限定で再販する。

【ココイチ】「肉塊総選挙」で1位に輝いたメニューが復活！「ホロ肉ドカンと豪快カレー」を5月15日より店舗・数量限定で再販

　同商品は、2023年4月と11月に店舗・数量限定で販売された初代肉塊カレー。いずれも約2週間で完売店舗が続出し、その後の「肉塊プロジェクト」シリーズ化のきっかけとなったメニューだ。2025年11月にココイチ公式Xで実施された「肉塊総選挙」では、歴代の肉塊カレー5商品の中から1位に選ばれ、今回の再販が決まった。

ホロ肉ドカンと豪快カレー

　「ホロ肉ドカンと豪快カレー」は、スプーンでほぐれるほどやわらかく仕上げた豚肩ロース肉の塊を、カレーの上に豪快にトッピングした一品。肉塊の上には、にんにくの香りとオニオンソテーの甘みをきかせたしょうゆベースのシャリアピンソースをかけ、さらにフライドガーリックでパンチのある味わいに仕上げている。

ホロ肉ドカンと豪快カレー　肉塊 LEVEL 1

　別添えで、8種のスパイスと岩塩などをブレンドしたスパイスも用意。好みに合わせて振りかけることで、味の変化も楽しめる。

ホロ肉ドカンと豪快カレー　肉塊 LEVEL2

　サイズは「肉塊オーダー制」で、豚肩ロース肉の量に応じてLEVEL1からLEVEL4までの4段階を展開。店内飲食価格は、肉塊LEVEL1が1,690円（税込）、LEVEL2が2,220円（税込）、LEVEL3が2,750円（税込）、LEVEL4が3,280円（税込）。表示価格はライス300g、辛さ普通の場合で、テイクアウトは店内飲食価格に54円（税込）が加算される。


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