FRUITS ZIPPER・鎮西寿々歌、単独初主演のホラー映画がクランクアップ！涙の座長コメント到着 | RBB TODAY

FRUITS ZIPPERの鎮西寿々歌が、映画単独初主演を務める学園ホラー映画『だぁれかさんとアソぼ？』のクランクアップを迎えた。

本作は「呪怨」シリーズなどでJホラー界を牽引してきた清水崇監督の最新作。若者の間で密かに流行する「絶対にやってはいけない遊び」が実行されたことをきっかけに、事件の起きた高校へ派遣された心理カウンセラーの平瀬小春（鎮西）が妹・菜々美（星乃あんな）と共に抗えない恐怖の連鎖へと引きずり込まれていく物語。7月24日より全国公開される。

©2026「だぁれかさんとアソぼ？」製作委員会

約1ヶ月半にわたる撮影を終えた鎮西は、クランクアップ映像の中で涙を見せながら思いを語った。鎮西はアイドルとして活動を始める前に芝居をしていた時期があり「自分はお芝居に向いていないのではないか」と悩んでいたことを告白。「撮影が始まる前も不安は尽きず、『最後まで全力でやり遂げたい』と自分で決断したものの、時に身体が追いつかないこともありました。それでも、この清水組の現場は私にとって心から癒される、かけがえのない場所でした」と感極まる場面も。

©2026「だぁれかさんとアソぼ？」製作委員会

ホラーシーンについては「観てくださる方と同じ気持ちで、徐々に恐怖に飲み込まれていく感覚を大切にしました。自分にとっても新しい挑戦だったので大変でしたが、常に意識して演じました」と達成感を滲ませながら自信を覗かせた。また「この作品を通じて、お芝居って、こんなに楽しいんだと心から思うことができました」と自身の心境の変化と感謝を気持ちを言葉にした。

©2026「だぁれかさんとアソぼ？」製作委員会

小春の妹・平瀬菜々美を演じた星乃あんなは、難しい役どころに深く向き合った。小春に向かって『仕事休んだの？』と言い放つ場面は「一番頑張ったシーンでもありますし、菜々美として印象的なシーンでした」と振り返る。また、ハードなホラーシーンの撮影では「普段使わない筋肉を使い、常に筋肉痛でした」という過酷な舞台裏も明かした。

©2026「だぁれかさんとアソぼ？」製作委員会

その他の共演には、菜々美を気にかける同級生・千葉丈太郎役に大西利空、菜々美と共に呪いの遊びを実行する同級生役に向井怜衣、小國舞羽、室はんなら次世代を担う瑞々しい役者が集結。さらに実力派俳優・染谷将太が脇を固め、物語の不穏さをより一層引き立てる。