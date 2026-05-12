自分を“整形怪物”だと認めた韓国インフルエンサー、友人から正論パンチ「容姿執着はおわり」 | RBB TODAY

インフルエンサーのチェ・ジュンヒが、友人との会話を公開した。

5月11日、チェ・ジュンヒは自身のインスタグラムに「友達に自分がやめるべき5つのことを聞いてみる」という企画の回答を投稿した。

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公開された会話の中には「ダイエット」「容姿への執着」「整形手術」「自己嫌悪」「後悔」「自責」といった言葉が並んでいる。切実なアドバイスの一方で、友人たちは「幸せな女性でいなきゃダメだよ」と温かいエールも送った。

（写真＝チェ・ジュンヒInstagram）

友人たちの回答に対しチェ・ジュンヒは「wwww（泣）」と苦い反応を示した。

チェ・ジュンヒは以前、171cmという高身長でありながら41kgまで減量したことを公表。また、自身のSNSを通じて目や鼻をはじめ、顔の輪郭などの整形手術の過程を包み隠さず公開してきた。

なお、チェ・ジュンヒは、国民的女優として知られる故チェ・ジンシルさんと、元プロ野球選手で読売ジャイアンツにも所属していた故チョ・ソンミンさんの娘として知られる。最近、11歳年上の一般男性との結婚を発表し、16日に予定されている挙式の準備に励んでいる。

◇チェ・ジュンヒ プロフィール

2003年3月1日生まれ。インフルエンサー。母は韓国の国民的女優だったチェ・ジンシルさんで、父は読売ジャイアンツでもプレーしたプロ野球選手チョ・ソンミンさん。両親は2000年に結婚したが、2004年に離婚。その後、母チェ・ジンシルさんは2008年に、父チョ・ソンミンさんは2013年に突然この世を去っている。2022年2月にY-BLOOMエンターテインメントと専属契約を結び、母親と同じく女優として活動するとされたが、同年5月に契約解除となった。

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