ハラミとホルモンで飯が止まらない！伝説のすた丼屋に500g超の“焼肉すた丼”が登場 | RBB TODAY

伝説のすた丼屋、名物すた丼の店は、5月11日より新商品「豚ハラミ牛ホルモン焼肉すた丼」と「豚ハラミ牛ホルモン焼肉油そば」を全国の店舗で期間限定販売している。

全国の伝説のすた丼屋で『豚ハラミ牛ホルモン焼肉すた丼』と『豚ハラミ牛ホルモン焼肉油そば』を発売！

今回登場したのは、焼肉の人気部位であるハラミとホルモンを組み合わせた、食べ応え重視のスタミナメニュー。希少部位の豚ハラミと牛ホルモンを、玉ねぎ、ニラとともに特製のすたみな焼肉ダレで炒め上げている。

「豚ハラミ牛ホルモン焼肉すた丼」は、大盛りご飯の上に肉と野菜を豪快に盛り付けた一杯。総重量は500g超で、価格は1,390円。タレは同店オリジナルの焼肉ダレをベースに、すた丼でおなじみの秘伝のニンニク醤油ダレをブレンドしたもの。ジューシーな豚ハラミと、噛むほどに旨みが広がる牛ホルモンが濃厚なタレと絡み、ご飯が進む味わいに仕上げた。

一方の「豚ハラミ牛ホルモン焼肉油そば」は、特注の全粒粉麺に肉と野菜を盛り付けた一品。価格は1,490円で、麺2玉まで同一価格となる。総重量は通常で400g超、麺2玉の場合は700g超。香ばしく焼き上げた豚ハラミと牛ホルモンに、すたみな焼肉ダレと小麦香る麺を絡めて楽しめる。

『豚ハラミ牛ホルモン焼肉油そば』1,490円（税込）※麺2玉まで同一価格

このほか、ご飯とおかずを分けて味わえる「豚ハラミ牛ホルモン焼肉すた定食」（1,490円）や、元祖盛り（並）の約2/3量となる「腹八分目」（1,290円）、肉量を増やした「肉W盛り」（2,090円）も用意。

販売は「伝説のすた丼屋」「名物すた丼の店」全国各店舗にて。一部店舗、デリバリー専門店を除く。食材がなくなり次第終了となる。